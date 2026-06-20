張栢芝黑雨天親接Marcus放學　化身中醫用生薑治病竟惹細仔抱怨

向來被譽為圈中「廿四孝媽媽」的張栢芝，對幾位兒子的關愛與照顧可謂無微不至。繼早前為了大仔謝振軒（Lucas）的學業親自飛往澳洲打點，隨後更豪送他人生第一輛汽車作為成人禮禮物後，日前（18日）香港因暴雨懸掛黑雨警告，她再度施展強大母愛，冒著惡劣天氣親自到學校接7歲的細仔張禮承（Marcus）回家，更在兒子病倒時大展私人獨門療法的承傳！



張柏芝育有三名兒子。（張柏芝綠洲圖片）

之前網民分享的張柏芝與細仔Marcus在海邊玩的畫面好溫馨。(卡卡@小紅書)

化身「客席中醫師」 生薑古法再加風筒驅寒

Marcus回家後，因吸入濕氣太重，很快便出現了頭痛及感冒的症狀。愛子心切的張栢芝見狀，立刻化身神醫，採用了傳統的生薑療法為兒子強效驅寒。

張柏芝用薑片為Marcus擦身驅寒。（IG@cecilia_pakchi_cheung）

從栢芝分享的影片可見，她先將生薑榨出濃郁汁液，接著用新鮮薑片蘸滿薑汁，極具耐心地為Marcus擦拭全身，就連腳板底也完全不放過，務求第一時間吸走體內的濕氣。塗抹完薑汁後，栢芝再拿出風筒，調至暖風模式狂吹Marcus的後頸及頭部。在暖風與薑汁的雙重夾擊下，寒氣被進一步驅散，Marcus也在媽媽悉心的照料下，舒服得直接沉沉睡著。

在媽媽張栢芝的悉心照料下，身體不適的Marcus也慢慢睡著了。（IG@cecilia_pakchi_cheung）

Marcus童言無忌放笑彈

經過這番徹頭徹尾的古法治療後，Marcus醒來時狀態明顯好轉。張栢芝隨後溫柔地詢問他是否還覺得頭痛，Marcus乖巧地以英語回答：「It's gone.（已經好了）」證實媽媽的古法治病非常見效。不過，他隨即又童言無忌地向媽媽投訴道：「The real problem is the smell.（真正的問題是那個味道）」

Marcus是在抱怨自己全身上下都散發著生薑味。（IG@cecilia_pakchi_cheung）

原來，Marcus是在抱怨自己全身上下都散發著濃烈的生薑味！這充滿童真的投訴瞬間讓張栢芝忍俊不禁，場面既搞笑又溫馨。整個過程不僅展現了張栢芝對兒子無私的疼愛，也讓人再次見證了她照顧孩子時強大又細心的一面。