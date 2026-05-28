曾沛慈《浪姐7》操勞過度患重病　崩潰淚訴：吞口水都痛如刀割

現年41歲的台灣實力派歌手兼演員曾沛慈，近期在內地綜藝《乘風2026》（浪姐7）中擔任隊長，憑藉扎實唱功與討喜個性讓她人氣再度爆棚。然而，在高壓且超負荷的訓練下，她的身體終究不堪重負出現不適。27日凌晨，曾沛慈頂著極度不適向粉絲宣布，自己將被迫進入「靜音模式」，消息一出令全網歌迷心痛不已。



曾沛慈（微博@乘風2026）

急性咽喉炎、鼻炎連環襲擊

在最新一期的「三公（第三次公開表演）」直播舞台演出時，身為隊長的曾沛慈在舞台上變換走位時，為了避免踩到身旁的伴舞人員，她臨時選擇自行跨越。不料，卻因重心不穩當場跪地！雖然事後曾沛慈發文聲稱沒事，但依然讓令粉絲無比痛心。

曾沛慈在「三公（第三次公開表演）」直播舞台演出中不慎摔倒。（小紅書圖片）

事後曾沛慈稱腳沒事，但是也透露自己感冒了。（微博＠曾沛慈）

除了外傷，長期高壓也讓她的免疫系統徹底失守。曾沛慈在微博上向粉絲坦言，自己不幸同時罹患了急性咽喉炎與鼻炎。雖然已經緊急就醫求助，但目前的病況相當不樂觀，不僅咽喉嚴重腫脹，甚至到了「連吞口水都痛如刀割」的悲慘地步：「抱歉我沒辦法用聲音回覆你們，必須盡量減少用聲才能好快一點。這段時間我可能會比較安靜，請見諒！」

27日凌晨，曾沛慈發文稱自己不幸患上急性咽喉炎、鼻炎。（微博＠曾沛慈）

據知情人士透露，她在排練途中就已經陸續出現流鼻血、支氣管炎復發、聲帶嚴重不適等種種身體亮紅燈的警訊，這次的「失聲」正是身體發出的最後通牒。

曾沛慈在排練途中就曾出現過流鼻血。（微博圖片）

噩耗勾起19年前創傷 「星光二班」練壞嗓子成遺憾

訊息中提到的「19年前把聲音操壞」，瞬間勾起了無數七八年級生的選秀回憶。那是2007年，年僅22歲的曾沛慈參加了台灣殿堂級選秀節目《超級星光大道》第二季（星光二班）。同屆展開廝殺的還有梁文音、李千娜、賴銘偉等強勁對手。

曾沛慈當年參加《超級星光大道》與如今參加《浪姐7》的對比圖。（網上圖片）

當時為了在每週殘酷的淘汰賽中拿到好成績，毫無傳統聲樂底子的曾沛慈只能不分晝夜地盲目死磕練唱，結果在巨大的精神壓力與過度操勞下，不慎將聲帶徹底操壞，最終遺憾止步於第六名。這段經歷對她而言，無疑是歌手生涯中一道難以抹滅的終身陰影，沒想到19年後登上了《浪姐7》，相似的極限高壓竟然讓噩夢再度重臨。