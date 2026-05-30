曾沛慈捲《浪姐7》插話風波粉絲抓包節目組惡剪　本尊高EQ護航

內地王牌綜藝《乘風2026》（浪姐7）近日再度被推上輿論風口浪尖。台灣實力派唱將曾沛慈在最新一期節目中，意外捲入「打斷前輩說話」的插話風波，引來部分網民質疑其舉止欠妥。然而，隨著神通廣大的「顯微鏡網民」逐格檢視畫面，竟意外扯出節目組疑似透過後製「移花接木」製造衝突的黑幕！



曾沛慈（微博圖片）

網民化身神偵探！「鏡面反射」出賣節目組後製

爭議起因於5月29日播出的節目片段，畫面中李心潔與徐夢潔正在對話，中途卻突然傳出曾沛慈「插話」打斷的聲音，該片段隨即在社群平台引發熱議。

曾沛慈在《浪姐7》中遭遇節目中惡意剪輯，意外陷入插話風波。（微博圖片）

不過，心疼偶像的粉絲隨後展開徹查，揪出兩大致命疑點，質疑這完全是靠後製剪輯與聲音嫁接炮製出來的「人工衝突」。 從節目現場的鏡面反射畫面可以清晰看見，曾沛慈當時手裡根本沒有拿麥克風，網民逐格對比發現，曾沛慈當時的嘴型與電視裡播出的講話聲音內容，存在極為明顯的落差。

曾沛慈深夜高EQ護航 甜喊粉絲「小偵探」

眼見「惡意剪輯」的聲浪越演越烈，甚至驚動了粉絲為她集體叫屈，曾沛慈本人隨後親自現身微博留言，用滿滿的正能量與幽默感化解了這場尷尬：「哈哈哈謝謝你們小偵探！但但但我覺得不是惡剪，只是要讓節奏緊湊一些！真的真的，畢竟真的錄很長嘛。」

曾沛慈深夜高EQ親自回應爭議。（微博圖片）

她不僅一邊調侃粉絲們的視力簡直是「特異功能」，一邊也溫柔地替節目組緩頰，強調這只是為了壓縮長途錄影時長的「節奏調整」，而非刻意黑她。這番大度且情商爆棚的發言，不僅瞬間安撫了護主心切的支持者，也同步替節目組解了圍，贏得海量網民的讚賞。

拼命三娘實力圈粉 流鼻血、咽喉炎仍堅守舞台

事實上，曾沛慈在《乘風2026》中之所以能累積如此高的人氣，全憑她令人動容的敬業態度與溫暖個性，根本不需要靠爭議劇本來博眼球。

曾沛慈憑藉在《乘風2026》中的表現人氣直線上升。（微博圖片）

參賽期間她曾罹患嚴重的急性咽喉炎與鼻炎，甚至一度面臨失聲危機，但為了不耽誤進度，她硬是遵照醫囑「禁言」休養後，立刻登上直播舞台展現完美實力。在高強度的排練途中，她曾因體力透支當場流鼻血，但她擦乾血跡後仍拒絕休息，堅持留在現場默默幫隊民補和聲。

5月27日凌晨，曾沛慈發文稱自己不幸患上急性咽喉炎、鼻炎。（微博＠曾沛慈）

曾沛慈在排練途中就曾出現過流鼻血。（微博圖片）

即使深夜收工、身體已經累到極限，她看見場外守候的粉絲，依然會挨個叮囑大家注意安全、早點回家照顧身體。經歷了這一連串的風波，不少粉絲與觀眾紛紛呼籲，希望外界能將焦點重新放回曾沛慈驚人的舞台實力與無私的付出上，別再讓後製剪輯衍生出的無端爭議，抹煞了這位「拼命三娘」在舞台上散發的光芒。