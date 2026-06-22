錢嘉樂13歲大女近照曝光少女味極濃　不願愛女步後塵捱苦拒教武功

撰文：亞瑟
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適逢父親節，模範夫妻錢嘉樂與湯盈盈舉家外出食鐵板燒溫馨慶祝。近年減少在社交平台露面的13歲大女錢凱晴（Alyssa），在媽媽分享的最新影片中驚艷現身，如今的她少女味飆升，瞬間成為全網焦點。

近日湯盈盈攜女兒齊慶祝父親節。（IG@tong_ying_ying）

久違了的錢凱晴留著一頭深色長髮，非常有個性地在髮尾染上了獨特的綠色，並隨意將長髮束在腦後。踏入青春期的錢凱晴漸漸褪去昔日的稚氣，臉型略圓、眉清目秀、鼻樑高挺，散發著一種文靜且甜美的氣質。她的整體感覺與媽媽湯盈盈越來越有幾分相似，而且身形明顯比媽咪更加高䠷，暴風式的成長速度讓網民大讚「女大十八變」。

湯盈盈全家食鐵板燒慶祝父親節。（IG@tong_ying_ying）

網民激讚：父慈女孝模範家庭

媽媽湯盈盈的影片中記錄了不少珍貴的家庭時刻。錢嘉樂首先與大女錢凱晴溫馨合照，只見凱晴一臉幸福地依偎在爸爸的胸口。畫面的背景還精心貼有「BEST DAD EVER」的裝飾字樣，儀式感滿滿。隨後，錢嘉樂再左右逢源，與大女錢凱晴及細女錢凱琪（Kassidy）一同合照，臉上流露出滿滿的慈父笑容，畫面既有愛又溫馨。不少網民看過影片後紛紛湧入留言，大讚他們是圈中的模範家庭，笑指「兩位小公主很漂亮」、「大女高咗好多，兩個女都似足嘉樂，真是父慈女孝！」

錢嘉樂不強求女兒承繼衣缽

錢嘉樂與湯盈盈自2012年結婚以來一直恩愛如初，對兩名女兒更是如珠如寶、疼愛有加。作為洪家班核心、一代龍虎武師的錢嘉樂，在談到兩位寶貝女兒的將來時，卻抱持著非常開明且感性的育兒態度。錢嘉樂曾感性表示：「我盡量最好嘅嘢畀佢哋，但最重要係佢哋嘅興趣係乜嘢，我唔一定要佢哋入呢一行，我唔會教佢哋打功夫，我哋幾十年都咁辛苦。但如果佢哋有興趣，我都唔會阻止，盡量畀最好嘅嘢，好靠佢哋自己。 我阿媽當年都係咁樣做，我成日同老竇講話多謝你，雖然你冇李嘉誠畀咁多錢我，你畀咗我非常好嘅身體，等我喺洪家班可以捱得到，你嘅腦想捱但身體捱唔到都要棄權。」

錢嘉樂對兩名女兒如珠如寶。（IG@tong_ying_ying）
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