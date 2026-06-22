毛舜筠晒全家福為丈夫區丁平慶祝父親節　三度步入婚姻終獲真愛

近日適逢父親節，現年65歲的毛舜筠在社交平台分享了一張溫馨的家庭大合照，為丈夫區丁平慶祝節日，並甜蜜配文：「Happy Father’s Day」。



毛舜筠在社交平台分享家庭合照。（IG@moje115）

毛舜筠女婿Andrew激罕露面成焦點

從分享的照片中，可見毛舜筠與老公區丁平，以及兩名女兒區令山和區亦山一同出鏡，以及大女兒的丈夫Andrew。相中毛舜筠坐在丈夫身旁戴著墨鏡，身著簡單白衫配運動短褲，周身充滿活力，完全唔似已經六十五歲。

毛舜筠與丈夫區丁平。（IG@moje115）

大女兒區令山與Andrew於2024年在美國結婚，Andrew自小在美國成長生活相當低調，自婚禮過後便極少公開露面。這次他罕有在毛舜筠分享的家庭合照中露面，瞬間成為網民關注的焦點。

毛舜筠與丈夫區丁平。（IG@moje115）

毛舜筠三度步入婚姻

毛舜筠過去曾經歷過三段婚姻。她於1981年與圈外商人文舒揚結婚，可惜這段婚姻僅維持了兩年，於1983年宣告離婚。1988年，她與導演蔣家駿結為夫妻，但這段關係最終在 1994年畫下句點。同年，毛舜筠與電影導演兼美術指導區丁平攜手步入婚姻，兩人婚後育有兩名女兒，生活恩愛至今。

毛舜筠經歷過三段婚姻。(IG@moje115）

大女兒區令山婚後與丈夫定居美國

毛舜筠的大女兒區令山早前移居美國，2024年與丈夫Andrew在當地舉辦婚禮，婚後二人長居當地。小女兒區亦山學業與事業同樣出眾，畢業於英國伯明翰大學，畢業後投身醫療領域，現任物理治療師。如今毛舜筠的兩個女兒都各自在擅長的領域穩步發展。

毛舜筠的大女兒區令山早前移居美國。（IG@moje115）