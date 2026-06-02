前港姐亞軍梁嘉瑩分享逆襲瘦身日記　兩周激減5kg秘技大公開

2024年港姐亞軍兼「最上鏡小姐」梁嘉瑩（Emily）擁有一身古銅色肌膚之外，因外表性感亮麗被封為「翻版鍾麗淇」，在溫哥華長大的她，畢業於香港大學市場學碩士，有樣有身材有學歷。近日她以過來人身份在社交平台拍片，大方分享選美後的蛻變歷程。從地獄式Hyrox訓練、瑜伽柔化線條，到兩周激減5公斤的瘦身實錄，她將整套變美心法全盤托出。

梁嘉瑩健身OOTD。（IG@ljyemily1119）

初嘗Hyrox地獄式訓練

運動方面，梁嘉瑩透露早前獲朋友邀請，初次接觸在香港大熱的Hyrox混合健身訓練。她憶述，當時正值香港比賽結束，這股運動風潮相當強勁。一整節課涵蓋滑雪機、推雪橇及波比跳等多項高強度動作，輪流進行，她坦言整組流程完成後疲累不堪，毫不誇張地說感覺一次便至少瘦了五斤。

梁嘉瑩好落力投入訓練。（影片截圖）

Hyrox混合健身訓練。（影片截圖）

瑜伽柔化身體線條

除了投入高強度的Hyrox混合健身，梁嘉瑩亦未有忽略身體柔軟度的培養。她直言有感年歲漸增，身體的僵硬感愈發明顯，於是主動將瑜伽納入日常訓練之中，藉以舒展筋骨、重拾軀體的靈活度，在高強度與低衝擊之間找到動靜協調。這份對體態管理的全面堅持，正是她長年維持纖瘦線條的根本所在。

梁嘉瑩瑜伽訓練。（影片截圖）

終極瘦身四大心法公開

除運動管理外，梁嘉瑩還在社交媒體分享了她的減重秘訣，坦言曾於短短兩星期內成功減去5公斤，並將整個計劃歸納為「吃、內服、動、泡腳」四大方向，當中飲食控制佔高達八成比重。她解釋，很多人運動後仍無法掉磅，原因往往是基礎代謝停滯，因此瘦身必須從提升代謝入手。飲食方面，她嚴格遵行「16+8」斷食法，公開參選港姐時的餐單：中午兩個雞蛋加一個饅頭，下午番茄、青瓜配咖啡，晚上兩個雞蛋配能量棒。她提醒身體適應後體重可能卡關，需配合內服及運動輔助突破。運動方面，她建議「七成有氧、三成無氧」，每周兩至三次即可，避免空腹過度操練影響氣血，另配合泡腳加速血液循環，讓整個計劃更為完整。

梁嘉瑩勁好身材。（IG@ljyemily1119）