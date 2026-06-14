女優福田悠亞獨旅紐西蘭遭盤問遣返　痛批「賣春老鼠屎」害慘同行

日本片商「MOODYZ」旗下的21歲當紅AV女優福田悠亞（福田ゆあ），日前獨自前往紐西蘭展開5天4夜的自助旅行。不料在抵達當地海關時，因無法提供具體的操作行程與活動預約紀錄，僅表示想放鬆享受大自然，隨即遭到審查人員強力質疑。



由於近期國際間「假觀光真跨國賣春」的非法打工風波頻傳，毫無防備的福田悠亞當場被列為重點懷疑對象。

日本片商「MOODYZ」旗下的21歲當紅AV女優福田悠亞（福田ゆあ），日前獨自前往紐西蘭展開5天4夜的自助旅行。不料在抵達當地海關時，因無法提供具體的操作行程與活動預約紀錄，僅表示想放鬆享受大自然，隨即遭到審查人員強力質疑。（X@yua_fucuda）

驚魂6小時！10警包圍沒收行李 慘關髒臭獨房大哭

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福田悠亞近日在個人社群平台大吐苦水，透露自己當時被多達10名警察包圍並強行沒收隨身行李。在經歷了長達6個多小時的嚴厲輪番盤問，甚至被迫接受毒品檢測後，最終仍被紐西蘭當局拒絕入境，並關進又髒又臭的拘留所單人牢房。

遭遇如此荒謬且震撼的對待，讓她驚恐得在牢裡痛哭一場，隨後在警方的戒護下被無情強制遣返回日本，這段慘痛經歷也在她清白的出入境紀錄上留下了難以抹滅的污點。

無端捲入跨國賣春風波 女優轉念當體驗、怒飆老鼠屎

雖然遭遇重大挫折，福田悠亞隨後轉念樂觀認為這是一次難得的人生體驗，返國時甚至還能與當地執法人員微笑告別。不過，對於自身名譽無端受損，她仍感到相當氣憤與委屈。她直言，因為這次遣返紀錄，未來前往其他國家自助旅行的審查將會變得異常嚴苛，可能再也無法享受獨自出國的樂趣。這讓她忍不住在網路上憤怒開嗆，直呼那些真正出國從事非法色情交易的人，通通都應該被警察抓走，別再牽連無辜的純旅客。

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