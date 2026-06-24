林嘉欣首度全英演出挑戰潑辣角色　錢裕揚自爆為圓夢曾試鏡450次

繼林嘉欣早前在金成《叔叔的愛》以及梁靖琪《SpotiTalk》上大談Viu原創劇《THE SEASON》趣事後，由谷德昭主持的ViuTV人氣訪談節目《爆谷一周》日前一集（第五集）亦迎來超強大陣容！谷導邀請到金馬影后林嘉欣（Karena），聯同進軍荷里活的錢裕揚（Justin）、《全民造星V》總冠軍香胤宅（Lyman），以及實力派型男Thor駱振偉一同登場。四人難得同框，全因他們合演的Viu原創劇《THE SEASON》現已引爆全城，幾位要角在節目中火花四濺，大爆劇組鮮為人知的幕後趣事與拍攝秘辛！

合照。（IG@koktakchiu）

林嘉欣首度挑戰全英語演出

出道多年，林嘉欣首度挑戰全英語演出，今次更要親身試鏡，她憶述這段經歷時表示：「今次《THE SEASON》係一個好國際化嘅陣容，導演係智利人、編劇係美國人、攝影師係西班牙人，所有演員都要試鏡，你知我以前好少試鏡，今次需要演一個比較潑辣嘅角色，其實無人會諗起林嘉欣㗎！編劇同導演要我試三場戲，然後佢哋不斷畀意見我，要我演得再潑辣啲，所以我覺得好好玩。」劇中飾演Fiona Hext，嘉欣形容角色「做任何事都唔受到掣肘」，是個不折不扣的上流社會豪門女王；然而22年前的一宗案仔浮面，令他們的家族地位備受動搖！

Viu Original《THE SEASON》全套六集已在Viu上架。（公關提供）

錢裕揚憶多個香港「第一次」

提到劇中角色David，錢裕揚透露他是個剛離婚的律師，表面上很乖守規矩，但是內心充斥着矛盾和秘密。而谷德超談到追美劇時曾以為錢裕揚是個ABC，想不到他竟然會講廣東話，錢裕揚則坦言非常緊張：「有少少緊張，因為我好耐冇講廣東話！我喺台灣出世，兩個月大就搬嚟香港，一直住到12歲；今次返嚟知道自己要做訪問，覺得好感動，因為我人生中有好多個第一次都係喺香港發生，第一次追女仔、第一次拍拖都係喺香港，都幾早熟，哈哈，當時我媽咪都會鬧我」。而今次《THE SEASON》全劇在香港實景拍攝，也令錢裕揚勾起不少回憶：「我第一次演舞台劇都係喺香港，當時喺文化中心演出《仲夏夜之夢》，三年班就第一次吊威也。如果我無喺香港接觸表演，我唔知我而家做唔做到演員。」

錢裕揚（右）自爆多個「第一次」都在香港發生。（公關提供）

欣賞Kōki零助手林嘉欣學會獨立

Viu原創劇《THE SEASON》於香港取景，其中最令觀眾深刻的，一定是第二集的沙田馬場，就連嘉欣也直呼：「我出道咁多年來都係第一次喺馬場拍戲！」谷德超亦非常羨慕，深感《THE SEASON》製作規模龐大，更形容「唔好話劇集，連電影都好少見」！嘉欣亦補充了拍攝《THE SEASON》的不同之處：「我哋喺開機前進行咗一次全員圍讀，以往通常係主要演員出席，但係今次真係所有演員一齊圍讀。」當谷德超問到拍攝前是否已經有完整劇本時，錢裕揚透露：「每一集嘅編劇都會喺美國飛過嚟，實地考察拍攝，如果導演想改劇本，佢哋都願意改。」嘉欣也笑言接拍《THE SEASON》後令自己變得更獨立：「所有演員都係自己一個飛過嚟，無經理人無助手，就連Kōki，佢都係自己一個嚟，我非常欣賞，所以我不停叫公司同事快啲走！我拍完《THE SEASON》去咗台灣拍戲，我就冇帶人過去。」

林嘉欣大讚Kōki零架子。（公關提供）

錢裕揚試鏡450次追逐演員夢

作為學院派出身的錢裕揚，被谷導問到求學時期的點滴時，不禁感性爆發：「我喺南加州大學讀表演科，當時係唯一一個亞洲人學生。我去美國之前同自己講，嗰邊每一位都比我高、比我靚仔、經驗比我多，我一定要好努力先可以同佢哋相比；後來我發現，我對於演出比佢哋更認真，可能佢哋覺得做演員係玩，但係對我嚟講，我係非常認真，我17歲已經做咗呢個決定！我選上《孫家兄弟》之前，大約試鏡咗450次，唔係每一次都好玩㗎，但係如果我無呢種經驗，我就唔會係而家嘅我。」

錢裕揚（右）為追逐演員夢，曾試鏡逹450次。（公關提供）

香胤宅讀劇場藝術研究有助演戲

至於香胤宅直言十分享受演出，只要能和其他人一齊合作，就會動力滿滿，說到在《THE SEASON》中所飾演的Sammy，經常要混在一班貴婦當中，性格看風駛𢃇，對他來說挑戰甚大。百老匯表演者出身的他認為理論與實踐同樣重要：「我喺英國讀劇場藝術研究，我覺得對我嘅表演有幫助，當我睇舞台劇、或者藝術表演，我會睇得明；同埋我覺得實戰好有幫助，會教到你點樣表演。」

香胤宅（左）修讀劇場藝術研究有助演戲。（公關提供）

駱振偉因文化差異及機位問題NG過百次

駱振偉在劇中飾演拳賽主持人，但是因為文化差異和機位問題，竟然NG了過百次！「拍攝非常嚴謹，因為我飾演一個主持，你幻想一下，我每次拍攝都要從頭第一句對白開始講，每次都要出盡力演出，連同場其他演員都背得出我嘅台詞，相當難忘。」