袁彩雲一家三口同框賀愛女畢業　凍齡美貌搶鏡富商老公撞樣馬浚偉

1996年港姐季軍袁彩雲自2009年與飲食商人江銘峯（Anthony Kong）結婚後，正式移居加拿大，兩人育有一女Alycia，而袁彩雲就淡出幕前做全職媽媽，專心相夫教女，不時在社交平台分享日常生活。近日，二人的愛女江軒慧（Alycia Kong）迎來小學畢業，袁彩雲與丈夫盛裝出席畢業典禮，一家三口罕有同框！

袁彩雲是1996年香港小姐季軍。（YouTube@myTV super）

袁彩雲與老公Anthony在朋友介紹下認識，兩人在2009年結婚，婚後定居溫哥華。（微博@袁彩雲）

半百袁彩雲凍齡有術 億萬富商老公撞樣馬浚偉

雖然袁彩雲已屆半百之齡，但她保養得宜，在女兒的畢業典禮上完美展現逆齡美貌。當天她身穿一襲典雅的黑色透紗長裙，氣質相當出眾，完全看不出已經「入五」，凍齡狀態羨煞旁人，多年來她無論身材還是樣貌都維持在絕佳狀態，足證婚後生活美滿幸福。

袁彩雲與江銘峯的愛女江軒慧（Alycia Kong）近日迎來小學畢業。（IG圖片）

除了袁彩雲的凍齡外表，她的丈夫江銘峯同樣讓網民大感驚喜。當天他以一身畢挺的西裝亮相，雖然未有佩戴領帶，但打扮依然隆重且有型。身形高䠷、氣質斯文儒雅的江銘峯，更意外「撞樣」前TVB小生馬浚偉。江銘峯不僅是一位白手興家的億萬企業家，更是一位有型有格的愛妻號，令網民盛讚袁彩雲獨具慧眼，找到了真正的「好老公」。

袁彩雲和老公江銘峯親赴畢業禮合影。（IG圖片）

13歲囡囡亭亭玉立 完美神複製媽媽優良基因

年僅13歲的江軒慧同樣搶鏡，畢業當天她略施脂粉，穿上畢業袍，已然是一位亭亭玉立的美少女。從照片可見，她的五官輪廓與清秀氣質都與媽媽袁彩雲如出一轍，盡得母親的優良基因。

袁彩雲一家三口。（IG截圖）

看到女兒順利畢業，袁彩雲在社交平台感性地寫下對女兒的畢業感言：「Congratulations, my darling. Mommy and daddy wish you a next chapter that is even brighter and more exciting. We are so proud of you!（恭喜你，我的寶貝。爸爸媽媽祝願你人生的下一章更燦爛、更精彩。我們為你感到驕傲！）」

袁彩雲同囡囡。（IG截圖）

袁彩雲囡囡五官標致甜美。（Facebook@袁彩雲FionaYuen）

除了表達驕傲與不捨，她亦勉勵女兒要勇於面對未來的挑戰，並將之視為成長的基石，字裡行間充滿了濃厚的母愛與期盼。