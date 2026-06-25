張凌赫當眾掀褲自爆「我沒腿毛」登熱搜　粉絲翻照片直言：好光滑

28歲大陸當紅男星張凌赫近年憑藉《寧安如夢》、《度華年》爆紅，近來更以古裝劇《逐玉》中的「武安侯」一角人氣再攀高峰。



一舉一動都是鎂光燈焦點的他，近日在實境綜藝節目中，因為一句私底下的「大實話」，意外反差萌翻全網，甚至衝上微博熱搜榜。

張凌赫近日在節目中，因一句私底下的「大實話」，意外反差萌翻全網，甚至衝上微博熱搜榜。（Instagram@zhanglinghe__1230）

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大陸綜藝節目《我們的宿舍》日前釋出最新預告，在遊戲環節中不幸落敗的張凌赫，被主持人宣布必須接受「拔5根腿毛」的殘酷懲罰。

正當現場來賓準備看好戲時，沒想到張凌赫完全沒有偶像包袱，捲起牛仔褲擺出一臉淡定又略顯無奈的表情，大喊：

我沒腿毛！

讓現場眾人笑翻。

這段畫面曝光後，更以驚人速度在網路上瘋傳，關鍵字「張凌赫我沒腿毛」一舉衝上微博熱搜榜冠軍。不少眼尖粉絲為了驗證男神所言是否屬實，紛紛瘋狂起底張凌赫過往的活動照與私服照。

沒想到仔細一瞧，張凌赫一雙大長腿不僅又直又長，皮膚更是白皙光滑，幾乎找不到任何毛孔與毛髮痕跡，完全是「漫畫腿」。

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