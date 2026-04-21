張凌赫曬居家照2小時狂吸50萬Like　神回覆惹暴動　親民暖舉曝光

中國人氣男星張凌赫近年憑藉多部古裝大作奠定男神地位，近期拍攝新劇《逐玉》更是話題不斷。



4月18日，他於社交平台Instagram更新了一組居家日常照，沒想到照片才發布短短兩小時，點讚數便迅速衝破50萬大關，刷新個人社交平台紀錄。

4月18日，張凌赫於社交平台 Instagram 更新了一組居家日常照，沒想到照片才發布短短兩小時，點讚數便迅速衝破 50 萬大關，刷新個人社交平台紀錄。（Instagram@zhanglinghe__1230）

點擊查看更多張凌赫的相片：

+ 23

此次公開的照片風格輕鬆自然，照片中的他穿著簡約的黑白條紋上衣搭配休閒長褲示人，充滿陽光清新的「男大學生感」。畫面中，張凌赫時而對鏡頭俏皮比耶，時而俯身與狗狗互動，溫馨且隨性的氛圍讓粉絲直呼：

簡直是理想型的居家男友！

「我還沒狗狗！」幽默回覆引發留言區暴動

除了高顏值吸睛，張凌赫與粉絲的互動更是一大亮點。在眾多詢問「能否一起遛狗」的留言中，他本人竟親自翻牌回覆：「我還沒狗狗。」這句幽默的澄清瞬間揭開了照片中的狗狗只是「借拍」的真相，這種反差萌讓留言區徹底沸騰。網友紛紛調侃：「現在去當那隻狗還來得及嗎？」、「第一次這麼羨慕一條狗」，大型告白現場足見其親和魅力。

還有不少網友看到他私底下一面，紛紛大讚：

「男友感爆棚」

「簡直是居家男友來著」

「高清的質感，溫柔到不行」



凌晨下班暖舉曝光：親切握手群演展現高素養

張凌赫的受歡迎並非偶然。除了網絡上的高情商表現，近日更有側拍影片流出，紀錄了他凌晨結束拍攝工作後，即便身體疲憊，仍主動與守候現場打招呼的群演們一一握手致意。

讓粉絲們忍不住直呼這是「張凌赫刻在骨子裡的教養」。

延伸閱讀：張凌赫《逐玉》被嘲「粉底液將軍」 不懼官媒批評公開全素顏回擊

+ 4

延伸閱讀：

78歲雷洪突「腿軟連摔2次」！醫警告恐坐輪椅 緊急動刀現況曝光

洪小鈴婚姻真相竟是「看不清」！ 張天霖補刀這句她當場傻眼

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】