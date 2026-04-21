張凌赫曬居家照2小時狂吸50萬Like 神回覆惹暴動 親民暖舉曝光
撰文：聯合新聞網
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中國人氣男星張凌赫近年憑藉多部古裝大作奠定男神地位，近期拍攝新劇《逐玉》更是話題不斷。
4月18日，他於社交平台Instagram更新了一組居家日常照，沒想到照片才發布短短兩小時，點讚數便迅速衝破50萬大關，刷新個人社交平台紀錄。
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此次公開的照片風格輕鬆自然，照片中的他穿著簡約的黑白條紋上衣搭配休閒長褲示人，充滿陽光清新的「男大學生感」。畫面中，張凌赫時而對鏡頭俏皮比耶，時而俯身與狗狗互動，溫馨且隨性的氛圍讓粉絲直呼：
簡直是理想型的居家男友！
「我還沒狗狗！」幽默回覆引發留言區暴動
除了高顏值吸睛，張凌赫與粉絲的互動更是一大亮點。在眾多詢問「能否一起遛狗」的留言中，他本人竟親自翻牌回覆：「我還沒狗狗。」這句幽默的澄清瞬間揭開了照片中的狗狗只是「借拍」的真相，這種反差萌讓留言區徹底沸騰。網友紛紛調侃：「現在去當那隻狗還來得及嗎？」、「第一次這麼羨慕一條狗」，大型告白現場足見其親和魅力。
還有不少網友看到他私底下一面，紛紛大讚：
「男友感爆棚」
「簡直是居家男友來著」
「高清的質感，溫柔到不行」
凌晨下班暖舉曝光：親切握手群演展現高素養
張凌赫的受歡迎並非偶然。除了網絡上的高情商表現，近日更有側拍影片流出，紀錄了他凌晨結束拍攝工作後，即便身體疲憊，仍主動與守候現場打招呼的群演們一一握手致意。
讓粉絲們忍不住直呼這是「張凌赫刻在骨子裡的教養」。
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