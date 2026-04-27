張凌赫爆拍新戲《歸鸞》受傷　落車跛腳需攙扶惹擔憂　劇組急發聲

大陸男星張凌赫因古裝劇《逐玉》一戲紅遍兩岸三地，一舉一動都受到高度關注，拍攝新戲片場外圍也始終聚集人山人海的粉絲，盼能捕捉到偶像畫面。



4月26日他在抵達片場下車時，立即被發現腿腳不似以往俐落，走路一瘸一拐，相關畫面立刻衝上微博熱搜，引發粉絲相當擔心，對此，工作人員也緊急發聲說明狀況。

張凌赫在車上時強忍疼痛（微博@_有本事翻我啊）

張凌赫抵達片場下車時，被發現走路一瘸一拐：

近日正投入新劇《歸鸞》拍攝的張凌赫，今被發現上班影片中，當車子停妥，還在車內的他即發出挪到腿部吃痛聲音，轉身抬腿都顯得吃力，只見他下車時需助理攙扶，走路時一跛一拐，令一旁粉絲看了憂心不已。

由於《歸鸞》劇中，張凌赫有大量武打戲與吊鋼絲戲，見他走路不如往常，粉絲擔心是否拍戲受傷，對此，劇組與工作人員證實，張凌赫因突發性腿部肌肉抽筋，屬於輕度肌肉勞損，導致行動不便，並非外界所擔憂的骨折或韌帶損傷。雖然身體不適，但張凌赫仍堅持上工，甚至完成相當耗損體力的「戰損戲」，據工作人員形容他：

強忍疼痛不影響進度。

張凌赫團隊表示目前「身體狀況一切安好」，未因傷勢而影響拍攝進度，堅持正常拍攝工作。（微博@橘子娛樂）

事實上，這並非張凌赫頭一次帶傷上工，拍攝《歸鸞》過程中，日前即因武器反彈誤傷手臂，拍《逐玉》時因追求真實感拒絕使用護具，導致膝蓋嚴重淤青兩個月未癒，而張凌赫團隊表示目前「身體狀況一切安好」，未因傷勢而影響拍攝進度，堅持正常拍攝工作。

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