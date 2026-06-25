周冬雨演舞台劇全程讀稿捱轟　爆導演要求即興發揮「台詞不用背」

金馬影后周冬雨日前首度跨界挑戰話劇（舞台劇），不料首場演出大翻車，因「沒背台詞、盯提詞器還念錯」慘遭觀眾炎上。



對此，周冬雨與導演陳明昊近日回應，澄清該劇為「先鋒實驗劇」，台上看稿其實是有意打破完美幻覺的刻意設計，導演更曾下達「免背令」要求即興發揮。雖然該劇從第二場起驚喜逆襲，演員全面脫稿且品質大幅度提升，但首演觀眾仍氣炸質疑自己花高價卻被當成「白老鼠」。

周冬雨（微博@周冬雨）

點擊查看周冬雨《文城》第一場的表演：

+ 17

影后搬驚吐「導演說不用背台詞」 走出舒適圈

面對首次演出話劇，周冬雨在接受《VOGUE》專訪時坦言，自己確實缺乏舞台經驗，每天去排練室時心情都非常忐忑。不過她也透露《文城》其實沒有固定劇本，每天的構想都會被推翻重來。她更直接搬出導演說法，表示導演陳明昊多次明確告訴她「台詞不用背」，希望她隨意發揮、做任何事都行，因為導演更看重演員對角色的理解，而非死記硬背僵化的台詞。周冬雨表示，這次演出是她走出舒適圈的大膽嘗試，話劇讓她意識到要把自己完全交出去，才能長出新的東西。

導演親揭「看稿流」真相！第二場逆襲脫稿品質大升級

對於外界的質疑，導演陳明昊隨後也在戲劇節活動中出面護航。他驚曝「暴露排練狀態」其實是刻意安排的「間離設計」，與德國後戲劇劇場中常見的持本表演一脈相承，意在打破完美的幻覺。導演讚賞周冬雨與角色的契合度「無可挑剔」，力挺她徹底跳出表演舒適圈。有趣的是，該劇從第二場起出現驚人反轉，演員群明顯脫稿演出，時長則從3小時精簡到2小時05分，整體品質上升，不少觀眾讚周冬雨後半段「太有生命力了」。但這也引來首場觀眾質疑，超時是因為導演臨時加了一小時沒排練的即興內容，逼得演員只能看稿應付，而首場觀眾更是成了花高價當試驗品的冤大頭。

網友論戰！是「藝術探索」還是「底線失守」？

而「實驗」一說在網上掀起論戰。批評的網友言辭犀利，痛批這是「職業素養底線失守」，強調背台詞是演員基本功，話劇舞台沒有NG機會，不背詞就是不尊重觀眾，狠酸導演的說法「不是創新是擺爛」，並認為劇組若要搞實驗劇場應提前告知，保障觀眾的知情權。不過，也有網友支持，認為藝術探索值得包容，強調先鋒實驗劇的創作模式本就特殊，不能用傳統話劇標準一刀切，也讚周冬雨願意挑戰即興模式非常有勇氣。

延伸閱讀：周冬雨親剖白與余文樂戀綜情愫內幕 力證當年「戲假情真」無劇本

+ 3

延伸閱讀：

房市冷他卻熱...林道遠逆勢成交！靠AI神招一周賣掉3千萬豪宅

要跟親姊當同門？TWICE定延被爆密會新公司 JYP鬆口談續約進度

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】