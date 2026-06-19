周冬雨演舞台劇全程讀稿還笑場　觀眾怒求退票：花880看排練嗎？

6月17日，改編自余華同名小說的舞台劇《文城》作為2026年阿那亞戲劇節開幕大戲首演，但卻收穫一片惡評。據現場觀眾反映，周冬雨、段奕宏、陳明昊三位主演依賴提詞器，甚至直接手持紙質劇本朗讀台詞，周冬雨照著念仍多次出錯笑場，甚至還中途喝水。



觀眾狠批表演不專業，根本是「遇到新型詐騙」，更有觀眾要求退票，「這是彩排嗎？對著本子讀還嘴瓢（口誤）？讓觀眾花880元來看排練嗎？你們到底排了多久呢？把觀眾當傻子嗎？」



作為該戲劇節的開幕演出，《文城》話劇演出結束後的17日午夜，網絡包括豆瓣、微博個平台就出現許多負面評論。

導演陳明昊則解釋該劇是先鋒實驗性話劇，當初並沒有要求演員背詞，表演形式跟傳統話劇有別，但觀眾此說法並不賣帳，形容根本是看了「劇本朗讀會」，該場演出票價由480至1280元（人民幣，下同），不少觀眾紛紛要求退票，甚至怒批是「一場新型詐騙」。

許多參與首演的觀眾批評演員不用心：

有觀眾發長文稱，「《文城》，勸你們退票！，把那些故弄玄虛、花裡胡哨的把式和預算拿出來好好打磨劇本、台詞，把故事講好吧，而不是周冬雨出來走兩次，上兩樓坐著喝茶邊讀稿子……」

據了解，周冬雨工作室並未回應爭議，但在6月18日的演出，周冬雨和其他演員都把台詞背起來了，表演也流暢許多，許多網民則稱「看了網上一片負評原本很擔心」，「演員還是需要逼的吧？」

今年34歲的周冬雨是華語電影界最年輕的「三金影后」，曾得過金雞獎、香港金像獎和台灣金馬獎，與香港導演曾國祥曾於《七月與安生》合作，與戲中拍檔內地演員馬思純齊奪金馬影后。2020年，曾國祥執導《少年的你》周冬雨在片中飾演女主角，憑此片獲得第39屆香港電影金像獎最佳女主角。

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網民點睇：

首場演出觀演者，可以先鋒，可以結構，可以有自我理解。但請認真對待舞台和觀眾，台詞功底是話劇的基本功。不要披著先鋒解構的外衣，掩蓋不認真對待台詞的態度。

把觀眾騙到現場就是為了看你們不背台詞全程照本朗誦嗎？

你們真挺對不起攢錢來這開高價房的熱愛戲劇的年輕人的。

看了很多實驗性的話劇，這部已經很頂級了，大吊車挖掘機的參與，是創造文城的物理屬性，人構成了精神屬性，看過原著的人應該都知道小美的人格比表現的更加凌亂，一個被封建思想裹挾著的女人，也是千千萬萬中國女人的縮影。

