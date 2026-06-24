內娛新規禁單用藝名　孫儷馮紹峰本名曝光　古力娜扎真名竟有10字

6月12日中國電視劇製作產業協會、中國網絡視聽節目服務協會、中國廣播電視社會組織聯合會演員委員會發佈《關於規範電視劇（網絡劇）演員署名的通知》，要求所有宣傳署名，都需要使用演員的本名，不可以只單獨使用藝名，此番規定是希望打破長久以來圈內爭名字排位的爭議。



6月23日騰訊視頻宣傳在上海電視節期間舉辦的年度發表會海報上，就啟用了新規定，因此不少演員的本名也就此曝光。

騰訊視頻年度發表會的嘉賓名單（部分），已採用本名+藝名的標示。（微博＠騰訊視頻）

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有業內人士透露，這項新規定用意就是要掃除影視劇的署名爭議，因為過去不少藝人、團隊及粉絲常會因活動海報、官宣名單的排位順序發生矛盾爭執，衍生各類糾紛，希望能引導行業回歸藝術創作本位，構建風清氣正的文藝生態。

而騰訊視頻年度發表會的宣傳海報一曝光，就見到此次與會的嘉賓名單，全都使用演員本名，若有藝名就會在本名後方括號標示藝名，而排列順序就是依照本名的姓氏筆畫排列。

因此外界也才知道：

丁禹兮本名是丁舟杰

宋祖兒本名孫凡清

李一桐本名李雪

孫儷本名孫麗

馮紹峰本名馮威

穎兒本名劉穎

王影璐本名王璐璐

娜扎本名古力那扎爾拜合提亞爾



不過大部分演員沒有藝名，都是使用本名在演藝圈闖蕩。

網友形容這是讓演員痛失藝名，笑稱：

「一下子內娛多了很多新人」

「娛樂圈一下子多了一堆我不認識的陌生人」



有些網友支持「這麼喜歡藝名直接去派出所改名啊，演藝表就應該明確用本名」，但也有其他網友認為：

「天天管這些沒有意義的事」

「矯枉過正了」

「大可不必」



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