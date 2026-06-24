女星李金銘回應12年前真人騷假結婚　「奶奶」當真曾要求夫妻同房

中國大陸女星李金銘2014年曾參加真人秀《明星到我家》，假嫁到農家當「媳婦」體驗生活。豈知該家庭竟將此事當真，傳出如今仍以李金銘婆婆的名義自居，在網路上持續發文，甚至還保留她發黑的剩飯當紀念。



消息再度引發熱議，李金銘及涉事家庭也對此出面回應了。

李金銘回應12年前上真人秀偽結婚風波。（微博@李金銘kimi）

李金銘回應真人騷風波，曾演《愛情公寓》系列出名：

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陸女星12年前真人秀假嫁被當真 網傳「假婆婆」還在發文思念

李金銘在節目中以「假媳婦」的身分到一戶農家體驗生活，節目播出後卻屢傳該家庭將此事當真，拍攝過程中曾要求李金銘與其兒子同房，甚至告上法庭索賠20萬元人民幣，同時要求她要履行「婚姻義務」，最終遭到法院駁回。

不過近日有網友發現，一名自稱「李金銘婆婆」的帳號仍會在社群平台頻頻曬出舊照，表達對李金銘的思念之情，提到多年來她所住的房間仍被完整保留，就連其發黑的剩飯也被當成紀念等。相關貼文在網路上引發熱議，不少人看了直呼「真的很窒息」。

陸女星及涉事家庭回應了

對此，李金銘23日也發文回應，表示她的微博這段時間來，幾乎成為反覆澄清的角落，但更不安的是這些種種不實流言，打亂了其他人的安穩日常，並澄清自己並未提起過訴訟，也從未受到過任何傷害，現在一切安好。

根據陸媒報導，涉事家庭的兒子則回應，其母親的社群平台帳號在多年前就已經註銷，近日頻繁發布「想念李金銘」的帳號IP位置在陝西，並非是自己母親的帳號，且此事從2023年開始就反覆被提起，他也懷疑背後是否有人在蓄意炒作。

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