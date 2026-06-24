朱千雪挺二十週孕肚近照曝光　臉部毫無水腫坦言更焦慮事業平衡

前港姐季軍兼現職執業大律師的朱千雪（Tracy），早前宣佈懷有第二胎。轉眼間，她的孕期已經過半。日前，朱千雪在社交網大方晒出近照，相中見她身穿一套藍白直條紋的鬆身恤衫裙，巧妙地隱藏了20週的孕肚。更令人羨慕的是，身為準媽媽的她臉部依然毫無水腫。

朱千雪孕期已經過半，但臉部依然毫無水腫。（IG@tracytschu）

職場媽媽陷入分身乏術兩難

除了分享靚相，朱千雪更罕有地發表長文，大方剖白自己懷上第二胎的真實心路歷程。不少人都會好奇「懷第一胎與第二胎究竟有何分別？」朱千雪坦言這一次的心情其實比上次更加複雜：「這次有更多的焦慮，因為你已經知道接下來必須經歷哪些關卡；但同時也多了一份釋懷，因為知道自己以前曾經做到過。」

作為全能的職場女強人兼媽媽，朱千雪不僅要處理大律師的繁重工作，還要全天候照顧家庭。她直言懷第二胎的肚子比想像中「長得更快」，但能夠躺下休息的時間卻比懷第一胎時大大減少：「因為你的大孩子隨時都需要你」。她透露自己每天都在努力平衡事業與陪伴孩子，期間也不免會陷入自我懷疑：「一邊想努力平衡事業並做到陪伴在側，但同時又會懷疑，肚子裡懷著第二個寶寶，自己是否還能辦到？」

朱千雪坦言第二胎的肚子「長得更快」，但能夠休息的時間卻大大減少。（IG@tracytschu）

網民集氣叮囑：千萬不要太操勞

朱千雪在文末感性地寫道：「每天醒來我都充滿感激，感激自己目前為止都還應付得來。」帖文曝光後，隨即吸引了大批網民及圈中好友紛紛留言為她送上鼓勵。大家除了大讚她是「最強孕婦」外，更心疼地叮囑她大律師工作與照顧大仔固然重要，但工作再忙也一定要好好保重身體，千萬不要過度操勞。