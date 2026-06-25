范冰冰現身泰國宣傳自創美妝品牌　44歲驚人狀態曝光獲讚絕世美貌

44歲內地女星范冰冰2018年涉逃稅風波遭當局封殺，之後便演藝重心轉往海外發展，同時她也推出個人的美妝品牌。



日前，她現身泰國曼谷的百貨公司為自家品牌站台，近況曝光也讓不少粉絲看了直呼，「太美了。」

范冰冰日前現身泰國（微博@范冰冰粉絲團）

44歲范冰冰現身泰國曼谷 近況曝光

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范冰冰6月23日現身泰國曼谷的百貨公司為自家品牌造勢，只見她一襲白色禮服，露出優雅修長的頸部線條，看起來狀態相當不錯，粉絲看了也紛紛直呼：

「冰冰太美了吧」

「我小時候眼中的世界第一美！！現在也是好美」

「多少年過去了依然如此絕世美貌，好喜歡啊啊！！」

「美神啊！！」

「每一次露面都美到爆！」



范冰冰遭封殺轉海外發展 個人美妝品牌2025年銷售額高達18億

事實上，范冰冰2018年爆出「陰陽合約」，涉逃稅風波遭到當局封殺後，她便將演藝重心轉往海外，去年以馬來西亞華語電影《地母》，奪得第62屆金馬影后，日前曾多次前往曼谷出席品牌宣傳、潑水節等活動，傳出有意拓展東南亞市場。除此之外，她也積極發展個人美妝品牌「Fan Beauty」，日前面膜才剛推出就被搶購一空，據悉光是2025年整年的銷售額就高達了18億人民幣。

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