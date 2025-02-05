范冰冰IG曬大S青澀嫩照「永遠記得第一次見你」笑容令人印象難忘
撰文：中天新聞網
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【大S徐熙媛去世／離世】大S（徐熙媛）與家人赴日旅遊因感染流感併發肺炎不幸離世，享年48歲，消息曝光後，眾星紛紛哀悼。大陸女星范冰冰也悲慟發聲：「願大S去天堂做個快樂仙女。」
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范冰冰聽聞大S病逝訊息，透過IG限時動態哀悼：
「美麗的女孩總以善意點亮人間，去天堂做個快樂仙女吧！那裡沒有煩惱，只有安寧。」
范冰冰也回憶起2人初次見面的時候，大S眼裡跳動的天真笑意，讓她永遠難以忘懷。
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范冰冰選了一張大S的青澀嫩照緬懷她，據悉，此為2004年大S出席成龍盃慈善房車賽所拍攝，可見當時大S對鏡頭展現燦爛的笑容，相當稚嫩。雖她不幸因病離世，讓許多人難以接受，不過她美麗動人的模樣，會永遠活在大家心中。
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