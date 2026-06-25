韓星G.NA捲跨國賣淫沉寂10年突宣佈復出　將重錄與龍俊亨合作神曲

韓國女歌手G.NA於2010年出道，雖非女團但她以精湛歌舞跟傻大姐的魅力擄獲許多粉絲，擁有《Black & White》、《Top Girl》等代表作。



最近她在個人社群上宣布將重錄自己的夯曲，雖然G.NA力圖重返演藝圈，但2016年的性交易事件的陰霾猶存，至今在韓媒版面上仍難撕「賣淫女星」的標籤。

G.NA最近宣布將重新錄製過去大熱歌曲。（Instagram@missginachoi87）

沉寂八年拚復出 宣布重錄經典神曲

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在經過粉絲的投票後，G.NA決定第一首要重錄的歌曲是《I'll Get Lost, You Go Your Way》。她也在社群上提到：「感謝所有投票、留言，還有分享回憶的大家。當我閱讀大家的訊息時，讓我重新想起這首歌對大眾、對我自己是多麼有意義。已經很久沒有回顧人生的這一篇章，微妙地覺得這首是最適合用來重新出發的歌曲。」G.NA透露目前已經在製作，期待能讓大家聽到，更向粉絲致謝：「讓我們用之前的歌來創造新回憶吧！」

《I'll Get Lost, You Go Your Way》於2010年發行，當時橫掃各大音源排行榜，更找來當時還是BEAST的龍俊亨合作。G.NA當年出道後推出多首夯歌，也活躍於各大節目。2016年卻被抓包涉嫌跨國性交易，被判處韓幣200萬元（約1萬港元）的罰金。G.NA當年聲稱自己跟這位韓裔美籍商人為「伴侶」，不認為自己在進行性交易。案發後G.NA星路全毀，只能跑路到加拿大。近期G.NA積極在網路上跟粉絲互動，也果真開始有復出行動，只是能否洗掉過去黑歷史也有待觀察。

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