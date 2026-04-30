G.NA涉跨國賣淫遭封殺神隱外國10年　突曬婚紗照疑秘密產子惹熱議

韓國女歌手G.NA過去以甜美又性感的形象走紅，2010年出道後就以〈Black & White〉、〈Top Girl〉等歌曲獲得高人氣。



未料2015年爆出涉嫌前往海外賣淫，收取約韓幣3500萬元（約18.5萬港元），遭起訴後也就此消失於當地歌壇。未料這陣子傳出G.NA已經結婚生子，周遭人士也回應相關傳聞。

G.NA（IG@missginachoi87）

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突曬出婚紗照惹議 親友出面曝現況

G.NA最近在個人SNS上發了一張照片，只見她披上婚紗、牽著一個小女孩的手，加上又有推嬰兒車、抱小孩的影片，結婚生子的消息不脛而走。韓國媒體《體育京鄉》追蹤後證實，G.NA目前雖然往返於韓國、國外生活，不過現在確實有一位穩定且認真交往的另一半。至於是否已經結婚生子，G.NA周遭的人士則表示：

這並非已經確定的事實。

G.NA秀出披婚紗、帶小孩的照片。（網上圖片）

G.NA賣淫案爆發於2015年，她聲稱透過一位男性朋友介紹，跟一位企業家見面並發生性關係。G.NA聲稱自己當時經濟狀況不好，這位男性朋友過去曾借錢給她，跟企業家見面時G.NA主觀認為這是相親、約會，而非金錢交易。

遭判刑社會性死亡 神隱海外吐露心聲

不過整起案件仍被認定違反《性交易處罰法》，該位男性朋友也被認定就是淫媒。雖然G.NA僅被判罰韓幣200萬元（約1.1萬港元），但已在韓國「社會性死亡」，除了消失於演藝圈，G.NA也長期留在加拿大、美。2025年她曾在IG上提到：

我不是為了躲藏，是為了活下去才消失的。

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