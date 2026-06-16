《愛上女主播》蔡琳首揭第二次離婚真相　因語言差異不做中國媳婦

韓國女星蔡琳曾演出《愛上女主播》、《Oh My Lady》等知名電視劇，還得過「KBS演技大賞」女子最優秀演技賞，過去曾和韓國歌手李承煥、中國男星高梓淇有過一段婚姻，不過最後都離婚收場。



她近日在節目中首次談及婚姻破裂真相，透露因為雙方母語不同，長期以來靠翻譯軟體溝通，感覺自己能量被消耗光了，深感身心俱疲，最終於2020年離婚，重新找回人生主導權。

蔡琳近日在節目中首次談及婚姻破裂真相。（IG@chaelim_328）

蔡琳曾演《愛上女主播》、《Oh My Lady》等劇走紅：

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蔡琳在節目中表示，自己不想成為每天生活在爭吵中的怨婦，也不想當情緒失控的媽媽，

我的能量被消耗光了，我覺得一個人生活挺好的，為什麼一定要從男人身上尋找幸福？

強調離婚並非一時衝動，而是長期累積後的理性選擇。

談及離婚主要因素，文化與語言差異為首要障礙，2人婚後仍長期依賴翻譯軟體，難以深入交流，導致情感連結逐漸減弱，而雙方在語言學習上也缺乏共識，也成為婚姻裂痕擴大的關鍵原因。

她也坦言，生下兒子後曾陷入情緒低潮，希望能回到韓國生活，但高梓淇的演藝事業重心放在中國，加上要照顧罹癌的母親，無法在蔡琳產後情緒低潮時提供足夠陪伴。

雙方對未來定居地點也想法不同，無法達成共識，又碰上疫情影響，夫妻倆聚少離多，婚姻關係逐漸難以修補，最終她對婚姻關係產生更多思考，希望能避免在不健康的關係中壓抑自我，在討論過後決定結束關係。

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