袁詠儀無情大爆張智霖探班真相　笑罵老公厚臉皮路過黐免費飯盒

現年54歲的袁詠儀（靚靚）與老公張智霖（Chilam）結婚多年一直十分恩愛，兩人育有一子張慕童（Morton魔童），一家三口幸福美滿。近日袁詠儀忙於拍攝新片《慾望寄生》，受訪時透露老公早前驚喜現身片場探班，本以為是一場甜蜜放閃的溫馨畫面，豈料靚靚竟現場大爆張智霖的「厚面皮惡行」，令全場爆笑！



袁詠儀忙於拍攝新片《慾望寄生》。（陳順禎攝）

張智霖兩手空空黐劇組飯盒

袁詠儀帶笑復述當日情形，直言張智霖只是路過順道入來，並非專誠探班：「佢路經過，嚟過一次，食咗我哋一個飯，跟住就走咗，都唔明點解佢可以咁厚顏！」她笑指對方兩手空空到場，既沒帶手信亦沒有「萬歲」請劇組食嘢，反而在現場順手拿了一個免費飯盒，吃完便匆匆離開。靚靚更鬼馬地補充，劇組伙食實在太好，連自己都胖了幾磅，沒想到老公也被吸引前來「黐餐」，其幽默引得全場大笑。

袁詠儀透露張智霖探班兩手空空反黐劇組飯盒。（陳順禎攝）

老夫老妻日常

袁詠儀與張智霖向來以「相愛相殺」的相處模式見稱，經常在公開場合互相調侃，這種毫不修飾的鬥嘴日常反而更顯兩人細水長流的默契與感情。雖然靚靚表面上在「投訴」老公，但言談間盡是老夫老妻獨有的隨意與自在，難怪二人結婚多年依然恩愛如昔，成為圈中數一數二的模範夫妻。

二人慶祝20周年，好浪漫啊。（IG@anitayuenwy）