34歲靚模趙詠瑤出戰爆旋陀螺明星賽　24歲閃婚產兒仍身材火辣

現年34歲的「童顏人妻」兼模特兒趙詠瑤（Kimi Chiu），向來以火辣身材與陽光形象示人。怎料她在社交平台大曬自己出戰「爆旋陀螺明星賽」的花絮照，竟然不是平日的性感靚相，而是極具震撼力的超強戰績，反差極大的實力瞬間引起網民震驚！



趙詠瑤（Kimi Chiu）是圈內的著名模特兒。（IG@kimi_chiu120）

趙詠瑤出戰陀螺賽 承讓「欠運氣」誓奪金神仗

趙詠瑤日前盛裝出席「爆旋陀螺明星賽」，與現場一眾資深玩家展開一場正面交鋒。雖然最終未能登頂，但趙詠瑤全程投入度極高，更在網絡上大曬比賽花絮，盡展對陀螺的熱愛！雖然自己未能走到最後，但她全情投入，賽後更特意與本次賽事的總冠軍合照留念，大讚好玩。

趙詠瑤日前出席「爆旋陀螺明星賽」。（IG@kimi_chiu120）

趙詠瑤與同組女選手一齊合影。（IG@kimi_chiu120）

趙詠瑤與本次賽事的總冠軍mono_yura合照。（IG@kimi_chiu120）

趙詠瑤在賽後坦承自己今次未能奪冠確實「欠缺了一點點運氣」，但這並未打擊她的鬥志，隨即更在社交平台霸氣宣告，下次的比賽目標是：「一定要拎到金神仗！」她同時亦由衷感謝主辦方的熱情邀請，直言能和一班志同道合的朋友聚在一起切磋比賽「真係好開心」。

趙詠瑤贏下對手後興奮慶祝。（IG@kimi_chiu120）

趙詠瑤在賽後坦言「欠缺了一點點運氣」。（IG@kimi_chiu120）

趙詠瑤24歲閃婚經理人 產後獲封「至尊辣媽」

回顧趙詠瑤的入行經歷，她在2016年參加ViuTV選美節目《美選D.n.A》出道，同年僅24歲便選擇與經理人Kalf閃婚，在當時的嫩模圈中實屬罕見。兩人於2020年底誕下兒子Astro，一家三口非常幸福。

趙詠瑤在2016年參加ViuTV選美節目《美選D.n.A》出道。（IG@kimi_chiu120）

趙詠瑤2016年僅便與經理人Kalf閃婚，二人於2020年底誕下兒子。（IG@kimi_chiu120）

產後的趙詠瑤不但迅速恢復了傲人身段，近年更極為積極地參與高強度健身賽事Hyrox。她經常在社交平台分享重訓紀錄與火辣泳裝照，憑著緊緻的線條與防腐劑般的童顏，被網民推舉為「至尊辣媽」及「童顏人妻」。

趙詠瑤產後身材依然火辣。（IG@kimi_chiu120）