鍾慧冰曾誤認伍詠薇應徵陪唱公關　大爆伍姑娘冇愛錯翁江培

由伍詠薇（伍姑娘）與李凱賢（Brian）主持的HOY TV節目《九運會客室》，日前邀請藝人鍾慧冰在節目中激罕大爆自己與伍詠薇相識超過30年的搞笑淵源，更意外揭開伍姑娘已故首任丈夫、著名會計師翁江培的生前風流軼事。

林靜莉兩母女一同接受訪問。（YouTube@HOY媒體網絡）

鍾慧冰看錯眼：以為伍姑娘嚟應徵陪唱

鍾慧冰透露，大約在1988至1989年間，她與李道洪純粹「貪得意」，跟當時非常有錢的會計師翁江培等合共9個人合資，在尖東開設了該區第一間卡拉OK。冰姐笑言，翁江培當年名副其實是個「有錢佬」，而且桃花極旺，身邊的女性如車輪轉，每一次見到他帶出來的女伴都不同。

直到某個黃昏，店舖還未正式營業，翁江培帶了一位大約18、19歲、長得非常年輕漂亮的女仔到卡拉OK唱歌。當時本港正流行「陪唱」文化，冰姐聽到對方唱得有板有眼，竟然看錯眼誤會了：「我見佢唱得咁好，以為佢係嚟應徵做伴唱公關（陪唱）㗎！」結果身旁的股東隨即緊張地提醒冰姐：「呢個翁生條女嚟㗎！」此人正是還未參加選美的伍詠薇。伍姑娘得知誤會後不但沒有生氣，反而在現場拍手哈哈大笑，盡顯豪爽不拘小節的性格。

鍾慧冰誤認伍姑娘當陪唱。（YouTube@HOY媒體網絡）

鍾慧冰替亡夫傳話：呢個女仔好好！

翁江培不僅是伍詠薇的摰愛，更是她人生中的伯樂。伍姑娘在他的大力支持下，最終報名參加了《1989年亞洲小姐競選》，成功奪得「最上鏡小姐」名銜並順利入行。兩人的年齡雖然相差30歲，但這段「忘年戀」最終在1990年修成正果，當年只有21歲的伍詠薇正式成為翁江培的第四任太太。鍾慧冰感性地表示，自己見證了伍姑娘由女友變成翁太的整個過程，她更爆出一段從未公開的感人內幕，翁江培當時非常誠懇地對大家說：「結過咁多次，離過咁多次，你估好好玩？但這次我最有信心，因為這個女仔好好！」冰姐直言不知道伍姑娘是否知道亡夫生前曾在人前這樣高度讚賞她，但她覺得自己非常有責任把這番深情的話親口告訴伍姑娘，讓她知道自己從未愛錯。

伍詠薇忘年戀修成正果。（YouTube@HOY媒體網絡）

伍詠薇新婚13天遇天人永隔

然而，命運卻跟伍詠薇開了一個極殘酷的玩笑。新婚僅僅13天，翁江培陪同伍姑娘前往深圳登台期間，突然因心臟病發猝逝。當年只有21歲的她，除了要面對突如其來的死別，還要面對外界鋪天蓋地、指控她貪錢奪取「1.7億元巨額遺產」的冷言冷語。在雙重打擊下，伍姑娘一度精神崩潰，足足半年無法工作，終日流連酒吧買醉療傷。幸好，在經歷過人生的至暗時刻後，伍姑娘在好友黎姿的撮合下，結識了廣告界名人練海棠。兩人情投意合，並於1999年在加拿大註冊結婚，至今相伴多年。