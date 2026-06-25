自然系女子旅行丨暉哥海鷗奪食怕被啄　梁超怡簽生死狀坐玩命快艇

《自然系女子旅行》26日晚林映暉（暉哥）跟梁超怡（Joey）繼續濟州之旅，今次目的地是牛島，二人乘坐汽車渡輪連人帶車上船。渡輪剛離開碼頭不久，頭頂已盤旋一群海鷗等遊客餵飼。她們拿出預備好的零食蝦條充當鳥糧，暉哥一馬當先用兩根手指挾起一條蝦條。

二人頭頂的海鷗在等食。（公關提供）

暉哥蝦條呃海鷗可一不可再「好驚佢啄隻手」

她當時的心情異常矛盾，既擔心海鷗不上當，她狂呼︰「好驚被啄到手指」。話口未完一只海鷗瞬間低飛掠過，完美叼走蝦條，而暉哥絲毫無損。輪到Joey上場時，被呃過一次的海鷗已不再上當，就算她們雙劍合璧出動兩條蝦條，一群海鷗依然不為所動。

海鷗對二人手上的蝦條不再感興趣。（公關提供）

梁超怡簽生死狀坐玩命快艇

轉眼間二人抵達牛島，第一件事是租用電動三輪車，由暉哥駕駛、Joey負責拍攝。首站來到牛島八景之一西濱白沙海灘，海灘除以白沙而得名外，該處特色是鋪滿紅藻石，不過緊記藻石不可以帶走。最後一站她們乘坐快艇出發往飛揚島，只見一艘艘快艇以高速駛離港口時，二人內心已一沉，暉哥更直言好緊張︰「我哋唔止要著救生衣，仲要簽生死狀。」

暉哥駕駛三輪電車技術一般，令Joey經常撞頭。（公關提供）

攝影師為拍靚景背脊貼水飄移

快艇甫出發，船長便施展極速飄移出海，船身傾側至攝影師的背部差不多貼住海面飛馳，暉哥猛叫︰「好勁嘅離心力呀，feel唔feel到，唔可以再斜喇，Cam man哥哥唔好揈出去呀。」驚濤駭浪下抵達目的地，該處有不少火山海蝕岩，提供不少打卡位，可算不枉此行。

高速掟彎時攝影師背部貼近水面。（公關提供）

此外，暉哥與Joey回程時見到一班海女在海中工作，接住二人到訪一間海女食堂，提供剛採集的新鮮海產作招徠。