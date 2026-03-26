自然系女子旅行3｜葉靖儀自備十套性感泳衣　黃瀅仴比堅尼初解放

TVB Plus（82台）王牌旅遊節目《自然系女子旅行》系列，以山海為主題，透過螢幕為觀眾進行療癒之旅。TVB Plus正開拍《自然系女子旅行3》，4位主持人中林映暉（暉哥）、梁超怡（Joey）已率先曝光，並到達韓國濟州取景，同時流出二人的泳裝照。

由暉哥做主持的《自然系女子旅行》播出時相當受歡迎。（TVB圖片）

梁超怡。（ig@chiuyiileung）

主持陣容曝光

另外兩位主持人選亦已揭曉，分別是剛入圍《魔音女團》的葉靖儀（Michelle）及《直播靈接觸》的小編「白無常」黃瀅仴（Verena），她們已出發往花蓮、台東，預備了多套泳衣磨拳擦掌準備享受當地溫泉。

葉靖儀。（ig@michelleicy）

《直播靈接觸》的小編「白無常」黃瀅仴（ig@verena.wong）

葉靖儀自備性感泳衣

葉靖儀接受訪問時亦難掩興奮心情，直言當地美食如蛋餅、牛肉麵、滷肉飯等台式美食情有獨鍾，更愛當地溫泉，為此已帶定十套泳衣出鏡，她說︰「今次第一趟去花蓮，當地溫泉最期待，所以帶咗成十套泳衣過去慢慢襯。有唔同style、型格feel、可愛feel樣樣都有，可以襯唔同温泉，啱邊套着邊套。」

Michelle預告帶了十套泳衣出鏡。（公關提供）

黃瀅仴比堅尼初解放

此外，黃瀅仴自言是初次拍攝旅遊節目並擔任主持，亦圓了自己一個小心願、小目標，她笑說︰「工作以外本身都好鍾意旅行同食嘢，今次仲拍到好腳Michellle。」黃瀅仴自言今趟花蓮、台東之旅會走訪不少溫泉，並安排了很多泳裝環節，她笑說︰「所以準備咗一系列比堅尼出鏡，平時去沙灘玩都着得較密實，一來怕醜、二來怕曬黑。」黃瀅仴笑言初次如此性感出鏡，所以比較緊張，希望不會有太多NG影響拍攝進度。