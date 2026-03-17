自然系女子旅行3｜暉哥濟州行負私密任務 　梁超怡泳衣照火辣預告

TVB Plus（82台）王牌旅遊節目《自然系女子旅行》系列，以山海為主題，透過螢幕為觀眾進行療癒之旅。早前已預告TVB Plus將開拍《自然系女子旅行3》，林映暉（暉哥）再度擔任主持，夥拍3位自家女藝人，前往花蓮、台東及韓國濟州。



暉哥再為《自然系》擔任主持。（IG圖片）

自然系女子旅行3｜追蹤《苦盡柑來遇見你》足跡尋找朴寶劍

今日主持身份謎底局部解開，暉哥跟新登場主持梁超怡（Joey）搶先出發往韓國濟州。暉哥接受訪問時對於《自然係女子旅行》拍到第三季表示開心之餘，她透露此行有私密任務要執行，她笑說︰「可以再同大家親親大自然開心之外，最重要係之前睇IU同朴寶劍套韓劇《苦盡柑來遇見你》時，見到劇中嘅油菜花田好靚，今次可以近距離睇到。」

暉哥露此行有私密任務要執行。（公關提供）

暉哥透露一向鍾情濟州海女文化，今次可以近距離看到海女潛水採集鮑魚，感恩她們為大家提供新鮮海產。暉哥自言今趟會「秉承」《自然系》傳統，安排泳裝浸溫泉畫面，她笑說︰「今次我嘅旅伴係超怡，因為佢好slim，我自己就偏肉肉，搞到我拍溫泉環節嘅時候企佢隔籬都好怕醜。」

暉哥先後跟多位女神合作。（公關提供）

自然系女子旅行3｜梁超怡泳衣照率先睇

此外，Joey亦在IG報平安表示已身在濟州，並透露「新一輯嚟到濟州啦！今次加埋我陪大家一齊去玩，我帶隊玩咩好……」。她表示除了可以近距離餵羊及食「好嘢」之外，最期待是「浸勻濟州唔同嘅特色溫泉」。