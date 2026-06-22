自然系女子旅行丨梁超怡穿泳衣食早餐　林映暉受傷當眾撩靚仔歐巴

TVB旅遊節目《自然系女子旅行》由林映暉（暉哥）第三度擔任主持會聯同梁超怡（Joey）、葉靖儀（Michelle）及黃瀅仴（Verena）三位新人遊歷濟州、花蓮、台東溫泉，介紹當地好山好水。本期深度體驗了「血腸、豆腐、肥豬肉」等濟州傳統婚宴開運文化。而暉哥在農場意外被驢咬傷後，一秒收斂「鬼殺咁嘈」的潑辣、轉頭瘋狂調戲靚仔韓國醫生歐巴的突發喜劇一幕，更成為全片最大笑點。

Joey、暉哥參加濟州人婚宴。（官方提供圖片）

梁超怡奉獻三個「第一次」

本周四打頭陣出場的是元老級主持林映暉（暉哥）及新加入的梁超怡（Joey），二人首站來到韓國濟州看海，Joey先後獻出三個「第一次」。首先空肚不可以食早餐，所以她們出發先穿上泳衣在室內歎漂浮早餐，Joey說︰「呢啲漂浮早餐喺大泳池就食得多，但係坐喺浴缸望住大海（食）就係第一次。」她不單獻初次於室內歎漂浮早餐，亦是首次踏足濟州。接下來Joey跟暉哥參加了當地一場模擬婚禮，希望遊客體驗濟州人生活及飲宴文化，Joey笑言是首次參加韓國人婚宴，席間有三樣食物是必備︰血腸、豆腐跟肥豬肉，她解釋說︰「重要場合先會用肥豬肉宴客，而豬肉有好好嘅寓意代表財富，豆腐代表重生，結婚係步入人生另一階段，亦代表兩家人融合喺一齊。」婚宴另一特點是賓客可以許願，各人寫下願望然後掛在用松枝和稻草搭成的月屋上，Joey祈求「越來越多工作」、「大紫大紅」。重頭戲是晚上的點燃月屋儀式，有淨化及將願望傳達上天的意思。

各位主持分別為節目拍攝宣傳短片。（官方提供圖片）

各位主持分別為節目拍攝宣傳短片。（官方提供圖片）

林映暉動物園餵奶惹工傷

節目中Joey跟暉哥會參觀一所農場，餵飼農場內的小動物，起先都相安無事，但當暉哥為驢仔餵奶時，驢仔竟強行扯走奶樽，拉扯間暉哥手指受傷流血。她一面叫痛一面「鬼殺咁嘈」要求工傷賠償，但當一名靚仔Oppa工作人員出現整理傷口時，她即時變得很溫馴，含羞答答表示「無名指受傷」，並對住工作人員說︰「Oppa，係咪幫我戴上戒指？」雖然工作人員聽不懂廣東話，但就被暉哥嬌羞舉動搞到有點不知所措。事後暉哥繼續自我陶醉，對住鏡頭展示手指，並甜笑說︰「嚟緊幾日我都會戴住Oppa幫我貼嘅膠布。」

此外，日前4位自然系女子出席灣仔舉行的卡展Grade 10 Fest Summer 2026，同時宣布推出《自然系女子旅行》收藏卡。她們又分別在分享靚靚短片，呼籲記得收看節目。