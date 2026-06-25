周興哲捲冒名詐騙案　韓國女粉4年匯款50萬　經紀公司緊急回應了

周興哲「Odyssey•Stars 旅程•星空」世界巡迴演唱會上月在新加坡升級引爆，持續如火如荼展開中，而在接續各地演出場次之際，所屬經紀公司星空飛騰25日緊急公開一起疑似冒用藝人名義的跨國詐騙案例，希望藉此提醒粉絲追星務必保持警醒。



星空飛騰收到的多封電子郵件，一名聲稱來自韓國的女性歌迷表示，自己多年來與「周興哲」保持密切聯繫，並因對方以各種理由，要求她救急，該女子陸續自2021年至2025年間匯出款項，累積金額約新台幣205萬8884元（約51萬港元）。

周興哲近日捲入一起疑似冒用藝人名義的跨國詐騙案。（IG@ericchou0622）

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由於遲遲未收到還款，因此自今年1月起開始透過電子郵件聯繫周興哲工作團隊，希望公司能協助轉達訊息，並要求對方出面說明。

該名女粉在信件中多次強調自己握有相關對話紀錄與聯繫證據，並堅稱對方就是周興哲本人。她也陸續寄送多份截圖及資料，希望透過經紀公司居中協調處理。星空飛騰經查證後，認為此事疑似涉及假冒藝人身分的詐騙案件，也第一時間回覆非周興哲本人所為。

星空飛騰表示若確實遭受金錢損失，真的非常遺憾，建議對方應立即向所在地警方報案，透過正式司法程序來處理。同時強調相關情況與藝人本人無關，並呼籲對方提供相關資料予警方調查，以利釐清真相。

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