靚仔男神捲網絡詐騙被冒名呃粉絲　急發聲明澄清：沒有會員卡機制

藝人柯震東出道至今已逾13年，除了拍攝多部經典作品外，也經常透過社群媒體與粉絲們互動。不過，近日他的身分卻遭不肖人士冒用，對方甚至還藉此販賣粉絲會員卡圖利。對此，柯震東所屬經紀公司「禾豐九路娛樂」也在昨（9）日嚴正聲明，強調將對不法行為保留法律追訴權，並呼籲粉絲提高警覺、勿貿然回應。



「禾豐九路娛樂」昨日透過官方臉書、Instagram發表聲明指出，近期接獲有不肖人士以不法手法，冒用旗下藝人柯震東以及公司工作人員之名義，進行詐騙行為，導致他人誤認受騙，進而造成損失，柯震東及該公司皆對此感到遺憾。

【圖輯】點圖放大看更多柯震東靚相👇👇👇

+ 29

「禾豐九路娛樂」表示，柯震東目前只有使用臉書、IG、Threads三個社群帳號，而該公司則同樣只有臉書、IG及官方Email等聯繫管道，其餘任何非官方平台所發之訊息皆屬冒用，提醒粉絲務必提告警覺、以免受騙。



「禾豐九路娛樂」強調，柯震東與公司工作人員皆從未以非上述官方平台之帳號或個人通訊軟體，私下與他人聯繫進行購買「粉絲會員卡」，且根本不存在「會員卡機制」，呼籲大眾及粉絲若有發現類似訊息，務必提高警覺、勿貿然回應，必要時也請搜集證據向警方報警，該公司對上述不法行為，將保留尋求法律追訴之權利。

【相關圖輯】柯震東10部作品推薦 憑《那些年》彈起10年後演性工作者殺入康城（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 28

「禾豐九路娛樂」最後也喊話，粉絲們對旗下藝人的喜愛與支持，是他們繼續努力的力量，除了謝謝粉絲們一路以來的陪伴，也承諾該公司旗下藝人及全體員工，不論是在過去、現在、未來，都不會濫用粉絲的心意、進行任何非法行為。

【相關圖輯】柯震東8大事件逐個數 畀狗咬下身無人機割臉不及「房東案」轟動（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 13

柯震東經紀公司發表聲明，強調將對不法行為保留法律追訴權。（FB@禾豐九路娛樂）

延伸閱讀：

天氣／又有雙颱？颱風貝碧佳、葡萄桑將生成「路徑曝」 這區雨最猛

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】