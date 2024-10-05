獲劉德華欽點！29歲藝人感榮幸「希望跟前輩學習」視華仔藝人典範

周興哲參與劉德華主演電影《危機航線》，並演唱、創作主題曲〈明天我在你身邊〉，上周他到北京出席首映會，被華仔欽點玩遊戲，還主動拉手，周興哲說：「Andy哥是我們所有藝人的典範，這次可以參與演出真的很榮幸！也希望可以跟前輩好好的學習，在藝人的路上更加精進！」



周興哲曾獲金馬獎最佳原創電影歌曲獎肯定，這次再度和得獎夥伴吳易緯合作詞曲，製作人則找金曲獎最佳專輯製作人得主陳君豪，可謂是強強聯手。

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周興哲在片中飾演空服員，雖然戲份不多，但他特別有心，事前接受4周的空服員訓練，他笑說現在坐飛機都很清楚空服員的流程，他也分享在受訓期間，體驗了3種在不同層度亂流下的飛行，讓他那陣子非常害怕搭飛機，直呼：「因為真的很恐怖」。此外，周興哲也回憶起拍攝過程，因為是在棚內搭建1比1大小的A380飛機場景，有次爆破時很大聲，嚇到一旁待戲的他。

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《危機航線》是周興哲第一次與香港電影導演彭順合作，同片演員除了劉德華，還有劉濤、張子楓，他透過對劇情的理解，為電影量身打造歌曲〈明天我在你身邊〉，令粉絲驚喜不已，也為他出道10年揭開了相當不錯的序幕。

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