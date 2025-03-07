方大同「身後事竟遭詐騙集團利用」欺騙粉絲捐錢　經紀公司急回應

撰文：中天新聞網
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金曲歌王方大同2月21日病逝，享年41歲，消息一出震驚各界，親友日前在大陸雲南低調舉辦告別式。沒想到方大同屍骨未寒，竟有詐騙團體謊稱他的遺產將捐贈到某些單位，藉此延續他的教育以及音樂事業，喊話粉絲一起投注心力與錢財，讓經紀公司昨（6）日無奈出面澄清。

金曲歌王方大同2月21日病逝，享年41歲。(ig@soulboykhalilfong)

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方大同所屬經紀公司賦音樂在微博發布重要公告：

「親愛的大家，得知許多愛大同的朋友們，皆在詢問關於大同捐款的管道，以為大同延續他的教育事業和傳承他的美德。請大家小心留意別被詐騙給欺騙了，也請協助通知身邊的朋友小心別上當，後續所有相關活動，官方皆會第一時間公告！還請大家耐心等待，謝謝。」

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據悉，方大同在2010年就曾因操勞過度氣胸（爆肺）住院，後來不定期復發，肺部狀況不佳。而他在去（2024）年7月才發文「我終於從抱恙的日子走上了康復之路」，並於同年10月推出新專輯《夢想家 The Dreamer》，如今卻傳出憾事，讓歌迷相當不捨。

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方大同過去是金曲獎入圍常客，創下入圍過6次「最佳男歌手」的紀錄，音樂能力及對華語樂壇的影響力備受肯定。去年10月發行的《夢想家 The Dreamer》已報名本屆金曲獎各獎項，經紀人也將用賦音樂的名義去角逐「特別貢獻獎」。

方大同所屬經紀公司賦音樂在微博發布重要公告澄清。（微博@賦音樂MUSIC）
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