梁佩瑚棄做律師親述轉行原因揭殘酷內幕　嫁內蒙古富商轉做編劇

現年55歲的梁佩瑚（Isabel），1989年參選香港小姐奪得季軍後加入無綫，惟幕前演出生涯不算長久。至2000年代，她毅然轉行當作家，首本小說《遺落在天涯海角的心》於2001年面世，從此以筆耕為樂。2015年，她因打高爾夫球的嗜好，在深圳結識了內蒙古地產商人郭雲飛，二人拍拖8個月後於翌年4月結婚，並在海南島三亞舉行婚禮，婚後生活低調而幸福。



梁佩瑚郭雲飛大婚照。（Weibo@梁佩瑚）

凍齡狀態惹熱議

近日梁佩瑚現身好友李婉華的YouTube頻道直播，二人在美食廣場會面，大歎西多士、乾炒牛河、炸雞薯條等高熱量美食，完全沒有戒口包袱。兩位凍齡女星的飯敍吸引不少人收看，紛紛留言大讚她淡出多年依然保持極佳狀態。

都keep的好好啊。（YouTube截圖@李婉華 Anita Lee）

受《壹號皇庭》啟發讀Law

梁佩瑚是圈中著名的高學歷港姐，曾先後考取香港大學法律研究文憑、法學專業證書及倫敦大學法律系學士，學歷亮眼。直播中她笑言，當年選讀法律全因受TVB劇集《壹號皇庭》影響，被劇中律師伸張正義的形象深深吸引，結果就一頭栽進法律世界。然而她後來發現現實與劇集完全是兩回事，律師的職業操操守要求「永遠為客戶的最佳利益行事」，意味即使明知客戶有錯也必須為其辯護，這與她黑白分明的價值觀產生強烈衝突。她坦率地笑說：「其實我可以去做買賣樓宇嗰啲咪算囉，但嗰啲……又冇乜意思，唔似《壹號皇庭》呀嘛！鄧特希真係呃到好多法律系學生呀，哈哈哈！」

與老友聚會照。（IG@leungbel）

投考律政司未獲面試

梁佩瑚又透露，當年曾投考律政司卻未獲面試機會，加上難以承受出庭前的龐大準備壓力，亦不想處理樓宇買賣等刻板工作，最終決定放棄執業。她表示從不後悔這個決定，反而慶幸自己選擇了當作家，可以隨心所欲掌握自己的創作世界。近年她更積極將小說作品改編成內地短劇，擔任編劇一職，開拓全新發展方向。

梁佩瑚曾投考律政司未獲面試。（YouTube截圖@李婉華 Anita Lee）

鍾情溫哥華

婚後經常穿梭香港、內地及北美的梁佩瑚，在直播中亦分享了各地的生活感受。她依然鍾情溫哥華，認為當地生活舒適，是尋找小說靈感的好地方。她又比較了美國與溫哥華的生活，指出美國雖然收入較高但消費同樣驚人，而溫哥華的物價與收入比例相對合理，出入方便且美食繁多。她亦提到今次回溫哥華感覺比以往寧靜，昔日列治文的塞車盛況已不復見。