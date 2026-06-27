70歲陳美齡首公開東京公司特殊房間　內部畫面流出如小型博物館

現年70歲的「一代玉女」陳美齡，集歌手、作家及教育家於一身，出道逾50年在香港及日本累積無數榮譽。她不僅是成功的藝人，更憑自身努力取得美國史丹福大學教育學博士學位，並將三位兒子全數培養成材，先後送入同一所頂尖學府，成就「一門四傑」的學霸佳話。她先後出版《50個教育法，我把三個兒子送入了史丹福》、《家長不要做的35件事》、《完美的情侶》等多本著作，近年更不時在網上直播分享教育心得，廣受歡迎。

現年70歲「一代玉女」陳美齡。（Facebook@陳美齡細語 ）

獎牌房擺滿50年榮耀

近日陳美齡在社交平台分享自己位於東京公司內的一間「特殊房間」，名為「雅麗絲房」，專門存放她出道半世紀以來在香港及日本等地獲得的無數獎項、獎盃、勳章及博士學位證書。從照片所見，房間內的白色壁爐上及玻璃櫃中放滿了密密麻麻的榮譽獎項，部分更因空間不夠而需擺放在地上，場面之壯觀猶如小型博物館，令人驚嘆不已。

獎牌房擺滿50年榮耀。（Facebook@陳美齡細語 ）

密密麻麻的榮譽獎項。（Facebook@陳美齡細語 ）

70歲凍齡美貌成熱話

分享「獎牌房」的同時，陳美齡的近照亦成為焦點。相中她留著一頭濃密長髮，皮膚白皙光滑，幾乎看不見一絲皺紋，面色紅潤、精神飽滿，舉手投足散發雍容貴氣。雖然她已榮升為嫲嫲，但狀態好得令人難以置信，眾人紛紛讚嘆她完全不像年近古稀，凍齡功力相當驚人。

70歲凍齡美貌。（Facebook@陳美齡細語 ）

開明態度不逼孫女跟隨步伐

陳美齡在2023年開心榮升嫲嫲，當時她特意準備金器送贈孫女，更透露孫女的樣子有點像自己。雖然「一門四傑」皆出自史丹福，她卻不要求孫女必須跟隨這條路，坦然表示：「我冇乜所謂，當然呢間係好嘅大學，入到梗係開心，不過，做個快樂、堅強、善良嘅人更重要。」早前她與小孫女見面，一起品嚐迴轉壽司，她大讚兒媳教導有方：「小孫女不貪心，小心選擇自己喜歡和吃得完的才拿，很乖，又一直要求送嫲嫲回家。我太高興，太感動，教導子女不會白費的，一代傳一代。」大家紛紛激讚陳美齡不止教出高材生兒子，連小孫女也乖巧懂事，教育理念代代相傳。