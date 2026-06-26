雷凱欣神隱多年轉行揸的士　新手上路打扮樸素：你哋男人好叻咩

當年憑藉3D三級巨作《3D肉蒲團之極樂寶鑑》一脫成名、轟動全港的性感女神雷凱欣（現年42歲），自從結婚並於2017年誕下愛仔Jax後便消聲匿跡，過著相夫教子的生活。正當大眾以為她會繼續安穩地享受少奶奶生活時，近日她卻在社交平台上載了一段令人驚呼連連的影片——昔日的「性感尤物」，如今竟打扮樸素，手握方向盤在路上行駛。

當年《3D肉蒲團》上映時話題十足，雷凱欣亦一度成為新聞人物。（劇照）

雷凱欣樸素現身上路揸的士

原來雷凱欣已成功考取的士牌，正式轉行成為一位的士司機。在雷凱欣分享的最新短片中，她頭戴紫色鴨舌帽、面上架著太陽眼鏡，身穿樸素便服，一臉專注地手握方向盤在路上馳騁。成為新手的士司機的雷凱欣留言：「嗱！一見係女司機，又有好多人會話手車好似唔得啊，見到就好危險，你哋男人好叻咩，你哋撞車抄牌比率低啲先評論please 唔該晒🙇🏻♀️」

雷凱欣在網上分享自己揸的士的短片。（影片截圖）

雷凱欣打扮樸素，與昔日的性感形象判若兩人。（影片截圖）

事實上，她對這份新事業早有預謀。去年她就曾貼出《的士司機職前課程》的筆記，當時還幽默寫道：「8小時後又8小時，唔知我pass唔pass呢？」如今影片一出，證實她已順利「斬四關」成功考獲的士牌。 雖然她自謙是「新手上路」，但天生麗質難自棄，有粉絲一見到影片紛紛驚呼：「仲諗緊這個的士司機咁靚女，即刻望一望個ID才知道」。

雷凱欣最後在對住鏡頭舉V。（影片截圖）

雷凱欣分享自己學撻車的經歷。（threads）

「最美的士司機」消息一出，隨即勾起無數網民對她當年經典電影的集體回憶。留言區瞬間演變成大型「集體抽水現場」，網民紛紛留下爆笑評論：「好想坐極樂老人車」、「見到你驚會爆炸，有陰影」、「會唔會『人體爆炸』？」面對網民們極具創意的調侃，雷凱欣展現出超高情商與幽默感，親自回覆笑稱：「（如果人體爆炸）咁就上新聞啦！」 此外，當被問到是否只是在拍戲時，她亦大方喊話：「拍戲可以搵我！」

網民擔心會唔會爆炸，雷凱欣親自回覆笑稱：「（如果人體爆炸）咁就上新聞啦！」（threads）

雷凱欣亦大方喊話：「拍戲可以搵我！」（threads）

嫁小巴的士富二代 生活無憂反變身「瑜珈導師」

雷凱欣當年在影壇迅速竄紅，本來星途一片光明，但她在認識了經營小巴及的士生意的富二代陳智聰後，便決定執子之手，逐漸淡出娛樂圈。

當年雷凱欣在《3D肉蒲團之極樂寶鑑》人體大爆炸，有網民睇完之後寫潮文喪鬧，成為網絡經典。（劇照）

雖然嫁入豪門、老公開的士小巴公司，但雷凱欣並非百無聊賴。她透露自己從小的心願就是當個家庭主婦，對兒子更是寸步不離。淡出幕前這些年，她非但沒有與社會脫節，反而積極增值自己她近年瘋狂迷上瑜珈，憑著驚人毅力練出健美身段，甚至成功考獲瑜珈導師牌，整個人比起當年拍戲時更加清減、健康，狀態大勇。

雷凱欣已為人母，經常在IG大晒與囡囡的生活點滴。（雷凱欣IG）