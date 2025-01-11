宋慧喬接受劉在錫訪問　首公開談離婚低潮　嘆花5年才學會愛自己

韓國演員宋慧喬睽違23年登上綜藝節目，出演劉在錫主持的《劉QUIZ ON THE BLOCK》宣傳久違接演的電影《黑祭司2》，在節目中大談這些年的心路歷程，同時也聊到離婚後的心情，談及當時的心情相當低落，花了很長一段時間調適，現在的她懂得愛自己也懂得接納自己。



節目中宋慧喬跟着主持人劉在錫跟曹世鎬回顧自己一路以來的演藝之路，宋慧喬也提及自己私下的一面，表示20幾歲時也有覺得工作很煩只想躲避的時候，當時因為想要挑選角色而錯過很多作品，後來回想起來，宋慧喬也自嘲，不知道自己當時有甚麼資格挑三揀四。

宋慧喬接受劉在錫、曹世鎬訪問花絮：



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宋慧喬提及，年輕的時候總是覺得自己的演技會隨着年紀增長而變好，直到30幾歲時發現螢幕裏的自己表情都是一樣，她承認當時確實在事業上遇到了瓶頸，同時又遇到離婚，直到後來遇到《黑暗榮耀》，她告訴自己，如果大家討厭凡人的自己，那她至少要用演員的身分證明給大家看，用這樣的想法開始的《黑暗榮耀》，真的帶她回到事業的高峰。

出道28年有過許多流言蜚語，宋慧喬表示自己已經習慣，但只要牽扯到家人就會相當難過；然而比起解釋，她會選擇告訴對方「應該要去問造謠的人吧！」談到這幾年在心態上的轉變，宋慧喬表示自己先前總是把家人和朋友放在第一位，過去的她總是被「我怎麼會這麼做」的自責感折磨，被主持人問到怎麼度過「那段期間（離婚）」時，宋慧喬表示，她從那時候開始練習寫感謝日記，練習愛自己、將自己的感受放在第一位，這習慣持續了5年。

慢慢地，她的心態開始轉變，先前的她會因為太想得到而有得失心，沒達成就會相當失望，但從某個瞬間開始，她就開始有「順其自然就好，是我的就是我的，不屬於我的就會到別人那邊。」如今，她對過去的事並不後悔，面對任何開心、痛苦的事情，她現在會告訴自己，「這就是人生，我是為了能更進步，才會有這樣的經驗。」

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