許廷鏗禍不單行歷經腳傷手術兼生蛇　拍片曬大片瘀血自爆痛到崩潰

「牙醫歌手」許廷鏗（Alfred）今年初運勢不順，身體接二連三遭遇重創。他先是因打匹克球（Pickleball）導致右腳足底跟腱撕裂，隨後行樓梯又不幸踏空弄傷左手需要開刀，沒想到在免疫力大跌期間更遭「生蛇」突襲！短時間內全身上下驚爆多處傷病，一度讓他陷入崩潰。

許廷鏗年初自爆打匹克球時受傷。（IG圖片）

幸好，意志堅強的許廷鏗如今已走出低谷。近日他在社交平台（IG）上載影片，首度公開當時駭人的傷勢照片與驚心動魄的抗病過程，並宣布生活已如常回復軌道！

許廷鏗首度公開自己的病照。（影片截圖）

腰部驚現密集紅疹 許廷鏗親述病毒夜襲過程

許廷鏗在影片中展示了左手內側在手術後留下的大片瘀青，以及腰部生蛇的紅疹照片。他憶述，在左手做完手術後的某個晚上，臨睡前突然感覺腰部傳來陣陣如針扎、電擊般的異樣刺痛。翌日早上，他發現該位置冒出一粒紅點，因警覺到並非普通的濕疹或敏感，於是立刻求醫。

許廷鏗還展示了左手在手術後留下的大片瘀青。（影片截圖）

許廷鏗發現自己長出了紅疹，於是立刻求醫。（影片截圖）

許廷鏗解釋，由於先前受傷動手術，加上術後休息不佳，導致體內免疫系統失守，紅疹的範圍因而迅速擴大。他形容生蛇的痛楚非常「鬼祟」且成日陰陰痛，無論當時在做甚麼都會突然被刺痛突襲而被迫停下來，對當時的生活和心情造成極大影響。不過他也慶幸自己發現得早，且紅疹沒有生在面部或眼睛，已算是不幸中的大幸。

許廷鏗透露紅疹的範圍越來越大。（影片截圖）

許廷鏗受到生蛇困擾，嚴重影響了他的日常生活與心情。（影片截圖）

自恃年輕常運動 終明白充足休息才是關鍵

經此一役，許廷鏗深刻體會到免疫系統的重要。他坦言自己平時經常打波，本以為運動量足夠且自恃年輕，生蛇這類疾病應該與自己無關。但他如今回看，明白到單靠運動並不足夠，運動後必須配合充足的休息才能真正維持免疫力。

許廷鏗深刻體會到免疫系統的重要，運動後必須配合充足的休息。（影片截圖）

身為牙醫的他更以專業角度做出比喻，呼籲大眾不要等到牙痛才來看牙醫，面對生蛇也一樣，應及早向家庭醫生諮詢預防方法，防患於未然，便能免卻許多不必要的痛楚與煩惱。

許廷鏗以牙醫角度做出比喻，呼籲大眾防患於未然。（影片截圖）

目前許廷鏗已逐漸恢復工作，早前有網民去牙科診所時見到許廷鏗，發現他現時在觀塘一間牙科診所掛牌。日前許廷鏗亦已進入錄音室為新歌作準備，相信很快便會為樂迷帶來最新音樂作品。