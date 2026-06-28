小S遊中環遭網民野生捕獲　親切合照無架子　許雅鈞驚現滿頭白髮

小S（徐熙娣）在歷經大S（徐熙媛）離世之痛後，時隔一年多近期已重新回歸工作，6月27日有網友分享在香港偶遇小S，引發不少粉絲討論。網友在小紅書透露在中環的碼頭意外巧遇小S，還成功合照，直呼「姐姐人超好」。



網友表示，小S態度相當親切，很有耐心的與認出她的民眾合照，讓她直呼：

幸運遇到了小S，也算是同框過啦！

網友在小紅書透露在中環碼頭意外巧遇小S，還成功合照，直呼「姐姐人超好」。（小紅書@美少女の事妳少管）

另外，也有其他路人分享巧遇畫面，透露小S當天是與老公許雅鈞到碼頭一同搭船遊維多利亞港。從曝光的影片可見，小S以輕鬆休閒打扮現身，臉上始終掛著笑容，看起來精神狀態相當不錯。

小S與老公許雅鈞現身香港。（小紅書@美少女の事妳少管）

至於陪伴在旁的許雅鈞，也成為網友討論焦點。有網友笑稱，相較於小S的凍齡狀態，許雅鈞的頭髮似乎白了不少，多了幾分歲月痕跡。而不少路人認出夫妻倆，許雅鈞也跟著小S揮手向路人打招呼，兩人日常相處模樣也讓不少人直呼相當真實，宛如一般夫妻外出約會的模樣。

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