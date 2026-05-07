小S深夜淚崩發文曬昔日與大S阿雅校園合照　返校復刻專為大S留位

小S（徐熙娣）回歸主持《小姐不熙娣》，日前找來了好姐妹阿雅（柳翰雅）重返母校華岡藝校錄節目，回憶高中時期的點滴，5月6日晚間小S也特地在Facebook分享高中合照，其中就有姊姊大S（徐熙媛），並再次吐露思念之情。



小S貼出高中時與大S、阿雅的合照，並忍不住寫下：

那時候的我們真的好快樂，好想妳喔珊～每分每秒。

小S（左）、阿雅（右）特地仿照當年的合照，並留下空位代表大S。（Facebook@小S 徐熙娣）

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照片中可以見到3位青春少女洋溢著甜美笑容，而趁著這次回到母校錄節目，小S與阿雅特別模仿舊照，兩人各自擺出一樣的拍照POSE，旁邊也特意留一個空位代表大S。

網友看到這張照片，則悲嘆：

「小s要流多少淚才能發出這篇文」



也有網友留言鼓勵：

「我們陪妳一起想她回憶她」

「一直感受到大S隨時都在你身邊」

「有一個好姊姊真的很幸福」



小S與阿雅的合照（Facebook@小S 徐熙娣）

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這次回到母校，也讓小S憶起對阿雅最難忘的第一印象，便是她當年那段與眾不同的自我介紹：「大家好我叫『柳翰雅』，柳是柳樹的柳、瀚是浩瀚的瀚去掉三點水、雅是文雅的雅。」浮誇的台詞讓小S當時立刻跟姊姊大S抱怨：「討厭鬼來了！」沒想到這對冤家在開學不到10天就變成了最好的摯友，阿雅更感性分享，現在家喻戶曉的藝名「阿雅」，其實最初就是由小S喊出來的。

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