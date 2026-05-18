小S曬全家福悼念大S　揭亡姊賺到錢即幫爺爺圓夢　網民反讚徐媽靚

撰文：TVBS新聞網
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自大S（徐熙媛）病逝後，小S（徐熙娣）花了一年才重返主持崗位，她時常在社交平台上發文抒發對姊姊的思念。5月18日小S貼出一張她與大S、姊姊、爸媽和爺爺奶奶的全家福，分享ASOS出道一賺到錢，大S做了一件讓她難忘的事：「我不只愛她，我也深深的崇拜她！」

小S表示，大S小時候總是笑咪咪的，最得爺爺奶奶的疼愛，因為爺爺有一口道地的山東腔，她聽不太懂，所以自己以前有點怕爺爺：

但我知道爺爺常說：他這一生能坐一次凱迪拉克就開心了！後來ASOS出道，當時一賺到錢，我姐就說，她要租一台凱迪拉克（Cadillac）載爺爺去理髮！
小S貼出一張她與大S、姊姊、爸媽和爺爺奶奶的全家福，分享ASOS出道一賺到錢，大S做了一件讓她難忘的事「我不只愛她，我也深深的崇拜她！」（Facebook@小S 徐熙娣）

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大S拿薪水幫爺爺圓夢的想法，讓小S好感動。

小S說：「我永遠記得那天，我姐租了一台白色的凱迪拉克，神氣的停在店門口，我姐扶著爺爺上車，跟司機先生說：麻煩載我爺爺去他固定去的理髮院！爺爺當時的笑容不只是開心，還有一種以孫女為榮的感覺！當下我好崇拜我姐，她真的是一個能讓家人開心，她就開心的人！我不只愛她，我也深深的崇拜她！」

小S曬出一家7口全家福，思念大S。（Facebook@小S 徐熙娣）

貼文一出，引起粉絲熱烈回響，留言表示：

「有量有孝..熙媛一直是台灣好女兒，小S也是」
「喜歡看妳把這些往事寫下」
「大s是天使」
「很想熙媛，永遠記得她」

而S媽當時的模樣也引起注意，粉絲大讚：

「媽媽很漂亮」
「小梅年輕的時候根本就是港星嘛！」
「徐媽媽年輕時好美喔」

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