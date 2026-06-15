小S追憶大S「化作星星」　天文館證實楊光宇正式命名「徐熙媛」星

大S徐熙媛離世已逾一年，她的離開至今仍讓親友及粉絲難以忘懷。昨日適逢小S徐熙娣48歲生日，她在社群平台發文追憶姊姊，一句「珊，妳已真正成為天上的一顆星了」，正好印證已有小行星以大S為名高掛星空。



6月14日迎來48歲生日的小S，在社群平台感性寫下：「我姐永遠停在48歲，我今天剛過48歲！」

小S生日發文追憶姊姊大S，印證已有小行星以大S為名高掛星空。（FB@小S 徐熙娣）

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她坦言，未來自己將慢慢變成大S的姐姐，「換我守護她、告訴她家裡發生什麼事～有我在，不用擔心！」最後更向已逝的姊姊深情喊話：

珊，妳已真正成為天上的一顆星了，照亮我所有的黑暗。

貼文曝光後，大批網友留言祝福小S生日快樂，同時也湧入許多思念大S的聲音。

不少人更提及近日網路盛傳的一項消息，指國際天文學界已將編號208663號小行星正式命名為「徐熙媛」（Xuxiyuan），象徵她化作夜空中的星辰，繼續陪伴著家人與喜愛她的人。

楊光宇是全球多產小行星發現者之一，曾以張國榮、鄧麗君、劉德華、梅艷芳與王菲等巨星名字命名小行星：

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對此，臺北市立天文科學教育館官方臉書粉專「臺北天文通」也在留言區證實消息屬實，表示：

這是真的，在2026年3月通過的命名，一樣是香港的業餘天文學家楊光宇命名的。

天文館也補充，去年同樣曾有以作家、旅行家謝哲青命名的小行星案例。

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