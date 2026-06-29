JW王灝兒赴美朝聖世界盃　化身超級迷妹：我第一次見C朗呀！

現年36歲的歌手JW王灝兒，近日飛往美國展開她的世界盃朝聖之旅，一連觀看多場賽事，更在社交媒體連環分享現場實況，興奮程度爆燈。她先後貼出兩條帖子記錄這次難忘經歷，除了親身感受世界盃氣氛之餘，更圓夢近距離目睹偶像C朗拿度（Cristiano Ronaldo）的風采。



JW世界盃朝聖之旅。（IG@jwchubz影片截圖）

第一次見C朗激動難掩

JW在首條帖文中分享自己看世界盃的激動心情，當日她觀看的是葡萄牙對烏茲別克的分組賽。她寫道：「MY FIRST WORLD CUP EXPERIENCE!!! First time seeing Cristiano！第一次見C朗呀！」影片一開頭便是對著鏡頭興奮喊道「我第一次見C朗呀！！！」，笑得合不攏嘴，完全是一副迷妹模樣，隔著屏幕都感受到她的雀躍。

第一次見C朗激動難掩。（IG@jwchubz影片截圖）

C朗拿度（Cristiano Ronaldo）。（IG@jwchubz影片截圖）

帶着兩年前混亂陰影入場

相隔數日，JW繼續在邁阿密觀看葡萄牙對哥倫比亞的分組賽大戰。出發時她心情高漲，大讚球場外圍有很多小攤「好好氣氛呀呢度！」不過她在前往途中亦透露自己帶著一絲驚慌，事關有人告訴她，兩年前在同一球場舉行的阿根廷對哥倫比亞賽事，曾因大量無票球迷強行衝入球場而導致極度混亂。幸好今次主辦方嚴格把關，她身穿最愛的葡萄牙C朗7號球衣，在良好秩序下安然進場。

JW與現場球迷合照。（IG@jwchubz影片截圖）

良好秩序。（IG@jwchubz影片截圖）

見證C朗操刀罰球

成功入場後，JW迅速融入現場狂熱氣氛，更幸運地在看台上親眼見證偶像C朗起腳射罰球的精彩瞬間。不過這場比賽過程相當膠著，雙方互有攻守卻久久未能打破僵局。戰至末段，哥倫比亞一度攻破葡萄牙大門，令支持葡萄牙的JW緊張到心跳加速，最終該球因越位在先被判無效，她才鬆一口氣。賽事最終以0比0握手言和，JW賽後亦坦言這是一場「有啲驚呀睇得……有啲難」的苦戰，但能夠現場睇足全場兼親眼目睹C朗獻技，此行絕對值回票價。

JW見證C朗操刀罰球。（IG@jwchubz影片截圖）