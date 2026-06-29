港姐季軍袁文靜化身秘書澳門放閃　男友「唐博士」學霸身份大起底

2025年港姐季軍袁文靜自當選以來，一直憑藉高學歷的「學霸港姐」形象深入民心。向來對感情事採取低調態度的她，近日竟然在社交平台投下甜蜜震撼彈，高調上載了一段與男友出遊的短片。影片中，她首度大方公開了背景極度猛料的「唐博士」男友，更笑言自己心甘情願化身為對方的「小秘書」全程貼身陪伴，恩愛互動閃盲一眾網民。

袁文靜與男友到澳門拍拖放閃。（小紅書＠袁文靜Jane）

袁文靜變身小鳥依人陪男友

袁文靜在影片中透露，這次之所以與男友唐博士一同前往澳門，全因為男方獲邀出席當地的金融科技峰會並擔任重要的演講嘉賓。在出發的車程中，兩人的日常互動更是閃到爆。當袁文靜好奇詢問男友當天的演講主題時，唐博士以專業術語回答「金融科技出海」，袁文靜隨即露出一臉疑惑的表情，撒嬌問道：「是我能聽懂的嗎？」沒想到高智商的男友立刻送上超甜鼓勵，笑著對她說：「你可以聽懂，因為你很聰明！」抵達目的地後，她除了興奮地展示豪華酒店房間，更在男友結束彩排後，一同大啖高級壽司料理，實行將工作與浪漫拍拖完美結合。

男友身份大起底

能夠收服這位高學歷港姐的「唐博士」，真實背景絕對非常驚人。男方的真名叫唐博，不僅是一位擁有頂尖學歷的超級學霸，更畢業於世界知名的倫敦政治經濟學院（LSE）並榮獲金融學博士學位。現時，他更擔任香港科技大學金融研究院的助理院長，年紀輕輕已在學術與金融科技界位高權重。從流出的峰會影片可見，唐博士在「Google Think Finance」峰會上，以「金融數字化的下半場：出海，亦是考場」為題，站在台上發表全英語演說。他的眼神睿智、台風沉穩且台型十足，盡顯他在金融科技領域的專業地位，難怪能讓袁文靜在台下流露出一副崇拜的「望夫眼」。

男友學霸身份曝光。（HKUST）

袁文靜曾擔任經濟老師

事實上，不要以為只有唐博士一個厲害，袁文靜本身亦是名副其實的「高智商美女」。當初她通過高端人才通行證計劃（高才通）來港發展，其後參選港姐。她曾自爆自己與英國威廉王子就讀同一所著名大學，並且從14歲起就展現出對數字的敏感度，一路修讀經濟學直至碩士畢業。在正式投身演藝圈之前，袁文靜的職場履歷同樣亮眼。她曾是香港科技大學工商管理博士項目的助理經理，更曾兼職擔任「經濟老師」長達兩年，親自教導過多達300名學生。