女星宋昰昀涉校園欺凌判定結果出爐　曾被爆出扇男同學耳光90分鐘

女星宋昰昀2024年因出演《和我老公結婚吧》中的「綠茶閨密」而爆紅，然而戲劇才剛結束，就爆出宋昰昀狂賞男同學A某巴掌90分鐘，還因暴力問題而轉學。



宋昰昀去（2025）年為此開告A某，認為他有誹謗、恐嚇之嫌，未料警方今（2026）年2月認為A某的行為「不構成犯罪」，因此不予以移送。

宋昰昀在韓劇《和我老公結婚吧》中飾演「狠毒小三」鄭秀敏走紅。（劇照）

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驚爆狂賞同學巴掌 怒告爆料者誹謗

A某2024年4月透過JTBC的社會案件節目《事件班長》爆料，稱自己2004年8月還在念高二的時候，被當時高三的宋昰昀施暴。根據A某說法，宋昰昀在午休時把他叫到操場，狂賞90分鐘的耳光，而宋昰昀在高中畢業前就因涉嫌集體施暴因而被迫轉學。宋昰昀則稱自己根本不認識也沒見過A某，遑論施暴，而且也沒有因為校園暴力而轉學。

宋昰昀的律師去年7月發布聲明，強調已經向偵查機關提交可以證明A某說謊的資料、公正陳述書與相關證據，並表示：

我們有連絡上宋昰昀高中在學時期的班導，並確認道從來沒聽過宋昰昀是因為校園暴力問題而轉學的說法。

警方判不構成犯罪 提異議再掀戰火

韓國警方去年8月25日受理宋昰昀提告，她指控A某違反《資訊通信網路法》之誹謗、妨害業務、恐嚇等罪名。不過警方今年2月19日決定不將A某移送檢方，警方認為誹謗的部分「不構成犯罪」，妨害業務與恐嚇則是證據不足，因此認為無嫌疑。

值得注意的是，「不構成犯罪」指的是雖然指控的事實符合犯罪構成要件，但因存在正當防衛、正當行為等足以阻卻違法的事由，因而不起訴。宋昰昀已經對此結果提出異議申請，檢方正重新檢視本案。

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