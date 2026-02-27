吳建豪挑戰地獄Hyrox體力驚人　一週跑25個通告僅靠6隻茶葉蛋充飢

吳建豪日前帶著睽違三年發行的全新專輯《Dance Until We Die》，在《F✦FOREVER恆星之城》演唱會空檔勤走通告，一星期跑了25個，密集的通告行程，只能藉由車程時間嗑6顆茶葉蛋裏腹。



吳建豪為專輯《Dance Until We Die》密集跑通告。（公關提供）

吳建豪重演「光晞不能捐」勾集體回憶

除了挑戰最密集通告，吳建豪上創作者「營養健身葛格Peeta」的頻道挑戰Hyrox，堪稱史上最硬的通告，接著還與創作者HowHow拍攝影片，「光晞不能捐」經典金句齊發無厘頭的劇情讓人網友笑翻，網路瀏覽次數超過150萬，年前也接受宇宙人小玉、白安Podcast節目《一個路人經過》的訪問，讓外界能更瞭解不同面向的吳建豪，以及他的音樂。

吳建豪上白安、宇宙人小玉Podcast節目《一個路人經過》的訪問。（公關提供）

吳建豪26分鐘光速完賽Hyrox

Hyrox是世界知名的運動賽事，吳建豪日前上創作者「營養健身葛格Peeta」的頻道挑戰PFT測驗，必須在30分鐘內完成一趟一千公尺跑步、50個藥球砸地、100個藥球擲地、50次波比跳、100次弓箭步、30次伏地挺身才能宣傳，平常就有運動習慣的吳建豪26分鐘順利完成，Peeta也豎起大拇指說：「佩服，第一集來賓就直接破關。」吳建豪說：「人生就是要挑戰身體到極限，再好好保養到極限，如果有天發生什麼事，需要依靠自己能力去做。」而他在演唱會上的20分鐘個人solo秀又唱又跳，靠Hyrox也可以提升他的肺活量，邀請F✦FOREVER團員一起訓練。看完吳建豪的影片，網友讚聲一片：「這強度很多20幾歲都做不到」、「男神真的不是叫假的！」、「好努力！很棒的人！」

吳建豪挑戰史上最硬的通告Hyrox直接破關。（公關提供）

吳建豪拍動作片16小時打到指甲脫落

吳建豪也來到「師兄師姐」宇宙人小玉、白安的節目暢聊，白安除了幫媽媽告白外，她和小玉都表示看了《這！就是街舞》立刻被吳建豪圈粉，白安說：「因我其實不是很會跳舞，所以看別人跳舞，那個氛圍很自由，身體動起來的時候就會忘掉很多煩惱。」熱愛跳舞的吳建豪還有不為人知的另一面，喜歡收集劍，他說：「可能小時候喜歡看武俠小說，或電影殭屍道長甩劍，覺得很帥！」喜歡到乾脆自己MV就來拍動作片，在2022年發行的歌曲〈Sunrise〉中邀請好友洪天祥擔任導演及武術指導，當天拍了16小時，甚至拍到指甲脫落。

吳建豪8場演出全完售

吳建豪很開心這陣子上了很多電台通告，以及日本媒體訪問，分享專輯創作與暢聊音樂，甚至和光禹聊到欲罷不能，馬上相約下一次的通告時間。過年期間，吳建豪除了陪家人、運動不休息，並親自剪輯影片，透露將有新的MV帶給歌迷，請拭目以待。《F✦FOREVER恆星之城》2026年3月12日、13日、14日、15日將在深圳大運中心體育館演出，3月19日、20日、21日、22日武漢光谷國際網球中心，開票均已完售。