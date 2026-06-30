許瑋倫驟逝19年　出事前「要美美地走」竟成真　造型師含淚化遺容

演藝圈御用資深造型師妙妙近日在公開影片中分享，她職業生涯中最特別、也最難以釋懷的一項工作，是替一名不幸驟逝的年輕女星整理遺容。更令人動容的是，該名女星在出事前兩、三週，曾多次在化妝時脫口交代：「如果我走了，一定要妳幫我化妝。」如今這段時隔19年的幕後故事首度曝光，根據種種時間與地點線索，網友紛紛指向2007年因車禍不幸離世、得年28歲的氣質女星許瑋倫。



出事前兩週突談身後事！生前叮嚀「要美美地走」彩妝師接獲噩耗全身發抖

資深造型師妙妙日前在影片中談起這段往事，語氣依舊難掩激動與不捨。她透露，該名合作的女星當時年紀輕輕、正值事業巔峰期，因為天天見面工作，兩人私底下的交情相當深厚。未料在意外發生前的兩、三週，女星在梳化時卻突然反常地多次提到身後事，並一再堅持表示希望自己未來「要美美地走」，還指名到時候一定要由妙妙親自動手。

5. 許瑋倫於2007年1月26日遇車禍重傷，兩日後不治，終年28歲。（劇照）

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妙妙回憶，當時自己只當作是年輕人的玩笑話，還半開玩笑地以「怕鬼」為由拒絕。沒想到某天工作到一半，她突然接到電話，得知該名女星在國道苗栗路段遭遇嚴重車禍，已被緊急送往台中的醫院加護病房。妙妙形容：「那一刻天崩地裂，手腳都在發抖。」由於當時台灣尚未開通高鐵，她什麼行李都來不及帶，便在台北街頭直接攔了一輛計程車瘋狂南下狂奔。

趕抵醫院後，看著昔日好友陷入重度昏迷，妙妙眼淚止不住地流。隨後女星宣告不治，正因為她生前的那番叮嚀，女星的母親與經紀人強忍悲痛詢問妙妙，是否願意協助完成這個最後的心願。妙妙表示，當時自己壓抑住內心的恐懼與悲傷，立刻點頭答應，只希望讓好友能安心且漂亮地離開。

在替遺體化妝的過程中，妙妙不斷在心中提醒自己絕對不能落淚，因為眼淚一旦掉在遺體上會影響妝容，她只能畫幾分鐘就趕緊擦乾眼眶。從眼影、遮瑕到假睫毛，她全數挑選了女星生前最鍾愛的化妝品款式，最後甚至決定將這些化妝工具一起火化燒給對方，當作跨越時空的最後陪伴。這段經歷也讓她對專業的遺體彩妝師產生由衷的敬意：

那不僅僅需要專業技術，更需要極大的愛與勇氣。

影片曝光後，立刻引發了大批網友與資深影迷的關注，眾人依據「19年前、台中醫院、苗栗車禍」等關鍵線索，推測故事主角就是當年紅極一時的甜美女星許瑋倫。許瑋倫生前的核心經紀人孫復華隨後也親自出現在留言區回應，引用了許瑋倫生前曾誇讚妙妙的經典名言：「妝感世界無敵美又持久。」

孫復華感性表示，至今看到影片，依然會想起當年那些提早到現場化妝、隨後一同等待開工的劇組日子，直呼妙妙真的很棒，妙妙也隨即回覆表達感謝。

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