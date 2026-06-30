38歲崔碧珈摩納哥惹火慶生　走出「父女戀」陰霾深V戰衣震撼眼球

擁有火辣身材、大膽敢言的38歲「性感女神」崔碧珈（Anita），自出道以來便憑藉豐滿上圍和傲人曲線成為焦點。去年12月，她與現年58歲的前港男冠軍「大隻佬」鄭健樂（Rocky）驚爆一段扑朔迷離的「父女戀」羅生門，引發全城熱議。

崔碧珈出道以來身材一直非常好！（崔碧珈IG圖片）

事過境遷，崔碧珈似乎已完全將感情風波拋諸腦後。近日，她以一身極度震撼視覺的性感戰衣現身摩納哥，一邊補祝生日一邊為事業全速打拼，狀態大勇！

崔碧珈到日本沖繩渡假，逼爆傲人上圍幾乎撐開長裙上身！（崔碧珈IG圖片）

深V粉紅戰衣極度震撼 崔碧珈生日大派福利

早前迎來38歲生日的崔碧珈，特意透過社交平台分享了在摩納哥取景的生日美照，火辣程度頓時令網民大飽眼福。崔碧珈身穿一件粉紅色掛頸長裙，胸前採用超深 V 的大膽設計，「中門大開」完美展現出她引以為傲的豐滿上圍，視覺效果極具震撼力。

崔碧珈身穿一件粉紅色掛頸長裙，胸前超深V的大膽設計，讓視覺效果極具震撼力。（IG@anitachui）

裙身中段更巧妙地拼接了精緻的喱士，令崔碧珈的魔鬼身材在鏡頭前若隱若現。她手捧精緻小蛋糕對著鏡頭展露甜美笑容，讓網民紛紛大派愛心。

裙身中段更巧妙地拼接了精緻的喱士，令崔碧珈的魔鬼身材在鏡頭前若隱若現。（IG@anitachui）

崔碧珈升格做電影監製老闆娘

崔碧珈近年已悄悄轉型，由性感演員成功蛻變為商界女強人，創立了自己的娛樂公司「高影娛樂」。而她這次的摩納哥之旅並非純粹度假，而是正在當地大展拳腳，籌辦首屆「高影國際電影節（GSIFF）」。

香港性感女星崔碧珈，近年亦進軍歐洲影壇，主演及監製個人作品。（IG@anitachui）

站在新一歲的起點，回顧入行14年的點滴，崔碧珈忍不住在社交平台上感性發文：「今年經歷咗好多無法想像嘅風雨同無奈，但仍感激沿路無條件相信和支持我的團隊與各界朋友，為我打氣令我繼續前進。」同時，她也許下生日願望，祈求媽媽身體健康、自己事業順利。

崔碧珈回顧入行14年的點滴。（IG截圖）

崔碧珈曾被港男單方面求愛

出身富裕家庭的崔碧珈，24歲時獲得金牌經理人黃柏高（Paco）及已故導演錢國偉賞識，憑電影《辣警霸王花》一鳴驚人。自從多年前與舊愛吳浩康分手後，她的感情生活一直處於交白卷狀態。

2014年，她獲導演錢國偉賞識，參演電影《辣警霸王花》裡其中一個重要角色LING LING。由於崔碧珈戲內需要展示身材而讓傳媒大肆報道，遂開始為人認識。（IG@anitachui）

崔碧珈與吳浩康拍拖不足一年就分手。（IG@ngdeep；IG@anitachui）

直到去年，港男Rocky鄭健樂突然單方面公開兩人的親密合照，並在社交平台上更新戀愛狀態，令這段年齡相差 20 歲的「父女戀」瞬間鬧大。

「大隻Rocky」公開與崔碧珈戀愛關係，但係事情竟突然U-turn，引來一地花生。（截圖）

當時崔碧珈不甘被利用，隨即以雷霆手段採取「極速否認」策略，更在社交平台毫不留情地開火直斥對方：「搵過其他目標繼續裝單純啦！」後來她更一度引用相關法律條文向對方發出嚴正警告，令這段單方面的「求愛羅生門」極速玩完。

崔碧珈在 IG Story 以灰色背景、白底黑字寫下：「請自重，並尊重法律」，矛頭直指近日公開私人訊息的行為。（ig@anitachui）