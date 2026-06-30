愛回家之三代同糖｜李偉健講錯嘢求剪片？　慘遭主持調侃當場嚇傻

TVB全新處境喜劇《愛．回家之三代同糖》日前正式公布演員名單，一眾主角首度齊人會見傳媒，劇集由車婉婉、吳若希及李茵彤飾演婆孫三代核心。不過，席間除了驚爆陳年「主動私訊」的感情秘聞，更有主角在台上不慎講錯嘢當場嚇傻，慌張哀求主持「求剪片」，令現場高潮迭起！



《愛．回家之三代同糖》台前幕後大合照。（林迅景 攝）

婆孫三代亮相

核心成員車婉婉一出場就被調侃進駐「丹爺」核心位置，嚇得她謙虛回應：「我點可能同丹爺媲美啊！」她更自爆私下連搭檔名字都未記熟：「完全啲名都未搞得掂，所以應該會有啲好新鮮嘅火花。」而吳若希則笑言兩人繼《夫妻肺片》後再度合作，預告劇中會繼續精彩「鬥嘴」。

車婉婉與吳若希、李茵彤飾婆孫三代。（林迅景 攝）

吳若希自爆曾私訊師兄

此外，同場的趙浚承更與吳若希意外揭開一段「中學情緣」。趙浚承笑指兩人雖然是中學同學，但自己畢業時對方才剛入學，笑稱「我比她大很多」。吳若希隨即大方承認當年曾主動「出擊」私訊對方：「但嗰時見到佢好靚仔，所以我有喺社交平台私訊佢，話『你好，師兄』，咁我哋就相認咗。」趙浚承更透露對方當年極有心：「佢出道嗰陣仲送咗隻碟畀我，下次拎出嚟。」

吳若希大方相認趙浚承。（林迅景 攝）

「倖存者」驚魂記

不過，全場最震撼及最爆笑的焦點，絕對落在李偉健的現場大盲門上！主持大讚他是處境劇的前輩，更是「倖存者」，豈料李偉健竟脫口講錯嘢，支吾回應：「又唔好咁講，可能陸續有嚟呢……」此話一出，立刻被主持逮住調侃追問：「咩陸續有嚟？」李偉健這才意識到自己大意失言，當場被嚇得面露慌張、秒變Terry瘋狂打圓場：「我講啫，仲未知㗎，搞到我好驚講錯嘢，都係交畀其他同事講啦。」主持忍不住當場大呼：「你講呢啲咩呀？」身旁的李茵彤隨即戲謔戳破：「佢變返Terry喇！」驚魂未定的李偉健更一臉認真地反問：「呢段會cut吧？」主持隨即幽默回應「唔會」，身旁的車婉婉更鬼馬補刀：「係直播」，瞬間令全場哄堂大笑。