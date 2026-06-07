《魔法奇兵》Anthony Head肺炎併發症離世　曾拍雀巢咖啡廣告爆紅

英國資深演員安東尼海德（Anthony Head）驚傳辭世，享壽72歲。



他因演出經典影集《魔法奇兵》（Buffy the Vampire Slayer）中的吉爾斯（Rupert Giles）以及人氣喜劇影集《乜都得教練》（Ted Lasso）中的魯伯特曼尼恩（Rupert Mannion）廣為觀眾熟知，消息曝光後令影迷相當不捨。

Anthony Head經家人證實因肺炎併發症離世。（GettyImages）

Anthony Head曾出演《魔法奇兵》《乜都得教練》等影視劇廣為觀眾熟知，因雀巢咖啡廣告走紅：

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安東尼海德的兩名女兒艾蜜莉海德（Emily Head）與黛西海德（Daisy Head）透過聲明向英國廣播公司（BBC）證實噩耗，表示父親因肺炎併發症離世，在家人陪伴下平靜走完人生最後一程。

艾蜜莉與黛西在聲明中感性表示：

能成為他的女兒，是我們一生的榮幸。我們親眼見證了他和他的作品對無數人產生的影響。

她們也提到，父親一直深愛演戲這份工作，並始終認為自己非常幸運，能夠在長達數十年的演藝生涯中，與眾多優秀人才合作，共同創造出許多精彩作品。

安東尼海德最為人熟知的角色，莫過於在《魔法奇兵》中飾演巴菲（Buffy Summers）的導師兼父親般存在的吉爾斯。該劇播出7季期間，他與女主角莎拉蜜雪兒吉蘭（Sarah Michelle Gellar）共同打造出深受全球劇迷喜愛的經典作品。

近年他則在艾美獎話題影集《乜都得教練》中飾演魯伯特曼尼恩，詮釋脾氣古怪的足球俱樂部前老闆，與漢娜沃丁漢（Hannah Waddingham）飾演的前妻有許多精彩對手戲，再度受到年輕世代觀眾關注。

除了上述代表作外，安東尼海德也曾在喜劇節目《小小小英國》（Little Britain）飾演英國首相，並於奇幻影集《魔法穆林》（Merlin）中飾演亞瑟王之父尤瑟潘德拉岡（Uther Pendragon），留下許多令人印象深刻的演出。

雖然以電視作品聞名，但安東尼海德其實從劇場起家。1970年代末期，他參與音樂劇《Godspell》展開演藝生涯，之後陸續演出《Chess》、《彼得潘》以及《Rocky Horror Show Live》等舞台作品。1987年至1993年間，他更因雀巢咖啡廣告在英國家喻戶曉，成為當地觀眾熟悉的面孔。

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